¿Cuánto dinero dejó en su día a Barcelona la salida de Cucurella?

Hora de hablar de Marc Cucurella, quien fue uno de los jugadores de la quinta jornada de la Champions League, después de su gran desempeño en el partido frente al Barcelona.

El defensor español fue encargado de intentar frenar a uno de los mejores jugadores del mundo, Lamine Yamal, y en la mayor parte de duelos cumplió con el cometido para elevar las opciones de los suyos en el partido.

Además, no fue lo único que sumó para su bando el lateral del Chelsea porque también fue clave en el primer tanto de su escuadra, al mismo tiempo que fue el causante de la segunda amarilla a Ronald Araujo, que dio el desenlace de su expulsión.

Ahora bien, esa actuación abrió nuevamente un debate en el seno del equipo con el que justamente se destacó y en el que un día se imaginó triunfando.

¿Cuánto reportó a Barcelona la salida de Cucurella?

El lateral fue formado en La Masía, la popular academia de los azulgranas de donde han surgido innumerables nombres, como el mismísimo Lionel Messi. Por esa razón, muchos se preguntaron qué hubiese pasado si Cucurella continuaba en el club.

Su salida en aquel momento se apuntó más a su percepción de no verse con hueco en el equipo, en una etapa en la que Jordi Alba le cerraba el paso y era el titular indiscutido.

Todo lo anterior fue abriendo paso a otros contextos, como abrirle camino en el mercado. Aunque, eso sí, para su fecha no fue un gran redito económico el que sacaría la entidad.

Aquella operación solo reportó al equipo un total de 9,8 millones de euros por el futbolista, aunque no en un solo movimiento, porque todo la cifra se configuró dado a su paso en diversos equipos.

Primero fue el Éibar el que compró al jugador por dos millones, tras estar una campaña como cedido. Posteriormente, los culés hicieron efectiva una opción de recompra y desembolsaron cuatro millones. En el siguiente paso, sin regresar a las filas azulgranas, el club lo vendió al Getafe por 10 millones de euros, al tiempo que entregó el 90 % de sus derechos, guardándose un 10 %, que se convirtió en 1,8 millones cuando el Brighton pagó al Getafe 18 millones por el traspaso.

Finalmente, el total del conteo es cuando llega a los 9,8 millones, una cantidad baja para Barcelona entendiendo que Cucurella se convirtió en uno de los mejores del mundo por el que Chelsea pagó unos 63 millones de euros y que fue clave para España al ganar la Eurocopa de 2024.