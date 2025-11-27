Mundial sub-17: Portugal hace historia y gana por primera vez la Copa del Mundo de la categoría

Suscríbete a nuestros canales

El 27 de noviembre de 2025 quedará marcado en letras de oro en la historia deportiva de Portugal, después de coronarse por primera vez como campeones de un Mundial Sub-17.

Los portugueses se erigieron como monarcas de la Copa del Mundo de la categoría tras vencer al combinado de Austria con un marcador de 2-0, que hizo explotar la felicidad total de los lusos.

El tanto que marcó el camino para Portugal se dibujó en el epilogo del primer tiempo, firmado el delantero Mateus Mide al minuto 41', posteriormente los campeones aguantaron los embates austriacos por revertir la situación.

El otro tanto portugués llegaría en el segundo capítulo al 53', obra de José Neto, para dejar todo encaminado a la gloria deportiva para el país.

¿Cómo fue el camino de Portugal hacia el título?

El recorrido de los lusos en la Copa del Mundo podría decirse que fue de menos a más, con una fase de grupos en la que fueron segundos con seis puntos, superados por Japón (siete unidades) y que fueron la única selección que les ganó el torneo (1-2).

Posteriormente, en dieciseisavos de final ganaron a Bélgica (2-1), luego en octavos dieron un golpe sobre la mesa goleando a México (0-5), mientras que en cuartos dejaron el camino a Suiza (2-0).

De ahí en adelante el duelo más sufrido lo protagonizaron contra Brasil, en la que los penales les sonrieron y dejaron la puerta abierta para la obtención del Mundial sub-17.