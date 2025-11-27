Mundial Sub-17: Italia se queda con el tercer lugar tras vencer en penales

Suscríbete a nuestros canales

Italia se quedó con el tercer lugar del Mundial de Qatar Sub-17. El encuentro estuvo marcado por una expulsión de Brasil en el minuto 14 que condicionó el duelo por la tercera posición. A pesar de eso, todo se definió desde la tanda de penales, donde los italianos fueron efectivos.

La canarinha empezó con mal el enfrentamiento por el tercer lugar.Una expulsión de Vitao por doble amarilla en 14 minutos (1era min 6 y 2da min 14). Es condicionó el encuentro en solo 8 minutos; Con uno menos Brasil aguantó durante los 90 reglamentarios, pero no superó a su rival.

Italia dominó el encuentro con: posesión, remates y ocasiones de gol. Sin embargo, no logró romper el cero y con una Brasil replegada se fueron a los penales. En ese contexto, los europeos ganaron 4-2 asegurándose el tercer lugar del Mundial de Qatar Sub-17, cerrando con una gran actuación.

Brasil vuelve a quedar a deber en una competición internacional

Brasil acumula una sequía de seis años sin títulos en categorías FIFA, desde su último campeonato en el Mundial Sub-17 de 2019. En Sub-20 no gana desde 2011 y en la absoluta desde 2002, reflejando un vacío prolongado en todas las divisiones internacionales.

Desde 2019, la canarinha ha perdido cinco oportunidades de título: cuartos de final en Sub-17 (2023 y 2025), Sub-20 (2023) y Mundial absoluto (2022). Sin finales disputadas, el balance confirma un retroceso competitivo que contrasta con su historia como máximo ganador en la Copa del Mundo.

