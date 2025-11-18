Alejandro Gomes es expulsado contra Austria y dice adiós al Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La participación del delantero Alejandro Gomes en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 ha llegado a su fin de la manera más abrupta y desafortunada.

El atacante de origen venezolano, que decidió representar a la selección de Inglaterra, fue expulsado con tarjeta roja directa en el partido de octavos de final que su equipo perdió 4-0 ante Austria, sellando la eliminación inglesa del torneo.

Su actuación en el magno evento de la FIFA fue bastante decepcionante y estuvo marcada tanto por la polémica extradeportiva como por la inconsistencia en el campo.

Expulsión y eliminación

El encuentro de octavos de final entre Inglaterra y Austria, que terminó en una goleada en contra de los ingleses, se convirtió en el punto final de la travesía de Alejandro Gomes.

El ariete de 17 años, nacido en Caracas, recibió la expulsión directa, un incidente que subraya la frustración y la incapacidad de Inglaterra para reaccionar ante el dominio austriaco.

El peso de la decisión y los abubcheos

La Copa del Mundo de Alejandro Gomes estuvo inmersa en la controversia desde el principio debido a su decisión de representar a Inglaterra por encima de Venezuela, que también clasificó al torneo.

El destino quiso que el debut de Inglaterra fuera precisamente contra la Vinotinto Sub-17. En ese crucial encuentro, Inglaterra perdió 3-0, y Gomes se llevó la peor parte de la afición venezolana. Abandonó el campo entre abucheos, sintiendo de primera mano el peso de su elección.

Balance en el torneo

Tras ese debut complicado, Gomes logró marcar en la jornada siguiente, contribuyendo a la abultada goleada 8-1 sobre Haití. Sin embargo, ese gol no fue suficiente para consolidarlo como una figura clave en los partidos posteriores.

Su registro final en el Mundial Sub-17 se resume en:

Partidos disputados: 5

Goles: 1

Tarjeta amarilla: 1

Tarjeta roja: 1 (en la eliminación)

A pesar de su evidente talento, la participación de Alejandro Gomes en Qatar 2025 será recordada por la polémica, la falta de continuidad en su rendimiento y, finalmente, por la desafortunada expulsión que puso punto final a su andadura mundialista.