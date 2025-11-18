México se despide del Mundial Sub-17 con una goleada dolorosa

Suscríbete a nuestros canales

La aventura de la Selección Mexicana Sub-17 en el Mundial de la categoría ha llegado a un abrupto y amargo final. El conjunto dirigido por Carlos Cariño fue goleado 5-0 por su similar de Portugal en los octavos de final, despidiéndose del torneo de la peor manera posible en un partido donde "nada le salió" al Tri.

El encuentro, celebrado este martes, se convirtió en una pesadilla para los jóvenes mexicanos, quienes no pudieron replicar la hazaña lograda en la ronda anterior al eliminar a Argentina en penales. Desde el inicio, la superioridad lusa fue evidente, pero el descalabro se agudizó con los errores propios y la indisciplina.

La noche negra del Tri

El marcador final de 5-0 refleja una diferencia abismal en el terreno de juego, pero la verdadera tragedia para México se fraguó con una serie de incidentes que dejaron al equipo con una desventaja numérica insuperable.

México sufrió la baja de dos jugadores clave, lo que desmanteló por completo cualquier intento de reacción. José Navarro fue el primero en ver la tarjeta roja, mientras que, Santiago López vio la expulsión en los minutos finales.

Con un jugador menos en gran parte del partido, y luego con nueve, el equipo portugués se dio un festín de goles. Las anotaciones lusas llegaron con una cadencia imparable, especialmente en el segundo tiempo, poniendo el 4-0 y el 5-0 para sentenciar la historia.

Un final amargo

El equipo del entrenador Carlos Cariño había logrado un inesperado pase a los dieciesavos de final, y posteriormente dio la gran sorpresa ante Argentina. Sin embargo, la fortuna y el buen fútbol se agotaron ante Portugal.

La dolorosa goleada 5-0 y las dos expulsiones serán el triste recuerdo de la participación mexicana en este Mundial Sub-17. El Tri se despide con un sabor agridulce, demostrando que tienen potencial, pero también mucho camino por recorrer en la gestión emocional y táctica en los grandes escenarios.