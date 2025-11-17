Mundial Sub-17: Estos son los partidos de los octavos de final

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-27 sigue su paso y en instancias en las que un mal día te dejan fuera del torneo. Ahora, el siguiente paso será el de los octavos de final, que ya están definidos.

Esta ronda iniciará este 18 de noviembre con el nuevo a primera hora entre Uganda y Burkina Faso, dos selecciones que están sorprendiendo esta edición mundialista. La primera que accedió como mejor tercera en el Grupo K, mientras burkinés fueron segundos en el I, solo superados por Estados Unidos con sus nueve puntos.

Posteriormente, en la fecha también están programados los duelos entre Italia-Uzbekistán, México-Portugal, Brasil-Francia, Suiza-Irlanda, Corea del Norte-Japón.

Por su parte, los encargados de cerrar ese recorrido en la instancia de los octavos son los combinados de Austria e Inglaterra, así como Marruecos contra Malí.

Así quedaron los cruces para unos eventuales cuartos de final del Mundial Sub-17

Es evidente que cada uno de los participantes tiene que ir pensando paso a paso y ronda a ronda en este certamen, sin embargo, para muchos es muy difícil no pensar en lo que se vendría en el siguiente paso.

En el caso de la llave de México y Portugal, el rival en cuartos saldría del encuentro entre Suiza e Irlanda, mientras que Marruecos-Malí jugarían contra el ganador del partido entre Brasil y Francia.

Del otro lado del cuadro de este Mundial Sub-17 la definición del cruce entre Austria e Inglaterra saldrá rival para el ganador entre Corea del Norte y Japón. No obstante, Italia o Uzbekistán jugarían con el vencedor entre Uganda y Burkina Faso.