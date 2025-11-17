La Vinotinto: Este es su posible 11 de Venezuela para enfrentar a Canadá

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto tendrá que volver a la acción en este parón internacional de la FIFA, lo hará para medirse en un compromiso amistoso contra su similar de Canadá, un seleccionado complicado, que tiene además un lugar en el próximo Mundial 2026.

Los criollos vienen de conseguir una gran victoria contra el equipo nacional de Australia, también mundialista y el que resaltó mucho más las formas empleadas por los venezolanos dirigidos por el técnico interino Fernando Aristeguieta.

No obstante, después de la gran presentación contra los australianos la gran expectativa ha quedado apuntada en el compromiso ante los canadienses, que dejen en evidencia si Venezuela es capaz de mantenerse por esa línea de juego asociativo con esta base de jugadores.

¿Cuál es el posible once de la Vinotinto contra Canadá?

Aunque son duelos amistosos guardan consigo la importante tarea de probar a un grupo de jugadores que serán la base fundamental del siguiente intento criollo de meterse en una Copa del Mundo, la más cercana en 2030 (sin contar 2026 a la que no se accedió).

En esa línea no se esperan demasiados cambios ante Canadá con relación al equipo que jugó contra Australia, sobre todo, porque ese once titular necesita rodaje en la idea y estilo que se quieren completar en este momento.

Por tanto, en el arco repetiría David Contreras, con una línea defensiva ocupada por Ronald Hernández en derecha, Alessandro Milani en izquieda y una pareja de centrales con Nahuel Ferraresi junto a Teo Quintero.

En la sala de máquinas funcionó muy bien el doble pivote entre Dani Pereira y Cristian Cásseres, que tendrían todo para repetir con Telasco Segovia siendo el mediocampista más adelantado.

Un tridente que conecta

Un aspecto que gustó del gran partido venezolano el pasado 14 de noviembre fue en la utilización de los efectivos en ataque. Allí destacaron Ender Echenique, Gleiker Mendoza y Jesús Ramírez, el hombre del gol.

Justamente, el único tanto del partido nació de las sociedades en ataque con la profundización de Echenique por derecha y su buen pase a Ramírez para la definición. Ese mismo tridente repetiría para este duelo.

Eso sí, todo lo anterior no excluye a los jugadores que salgan desde el banquillo de la Vinotinto, porque el grupo de jugadores debe ser amplio de cara al proceso mundialista de 2030.