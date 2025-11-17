La Vinotinto busca cerrar con victoria la fecha FIFA de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto, dirigida interinamente por Fernando Aristeguieta, se prepara para su segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre.

Tras una victoria ante Australia, la selección nacional tiene la oportunidad de cerrar el año con otro triunfo ante Canadá, buscando consolidar el nuevo estilo de juego y, crucialmente, devolver la esperanza a una afición dolida por el reciente fracaso en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

El encuentro se disputará este martes 18 de noviembre a las 9:30 PM (hora de Venezuela) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

La prioridad de Aristeguieta

El triunfo por la mínima (1-0) ante Australia fue una confirmación de la filosofía de juego que el cuerpo técnico interino está intentando imponer, con un equipo que busca el protagonismo a través de la posesión.

Jugadores como Dani Pereira, Telasco Segovia y Ender Echenique han manifestado su satisfacción con el nuevo sistema. El objetivo es dejar atrás la imagen de un equipo reactivo y consolidar una identidad que se base en la circulación del balón y la salida limpia desde el fondo.

Frente a Canadá, que se espera que imponga una presión alta y un juego físico, este planteamiento será puesto a prueba. La capacidad de los mediocampistas y defensores venezolanos para mantener la calma bajo la asfixia rival será la clave para construir el ataque.

Un examen de mayor nivel

Este segundo amistoso representa un salto de calidad en la exigencia respecto a Australia. Se trata de un equipo en crecimiento, que mezcla físico, velocidad y jugadores con experiencia en Europa, siendo un candidato habitual para clasificar a los Mundiales.

La afición venezolana viene de asimilar la frustración de no alcanzar un cupo en la Copa del Mundo de 2026. En este contexto, cada partido de la Vinotinto es una oportunidad para restaurar la confianza y reavivar la conexión emocional con sus seguidores.

El compromiso del grupo es palpable. Los jugadores son conscientes de que cada convocatoria cuenta y que el futuro de la selección se está forjando ahora.