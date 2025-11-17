Revelaciones de la Vinotinto hablan previo al amistoso contra Canadá

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto se prepara para su próximo desafío en la ventana FIFA de noviembre, al encarar un amistoso internacional contra Canadá.

Desde el seno del equipo, dos jóvenes figuras, el mediocampista Dani Pereira y el extremo Ender Echenique, han ofrecido sus perspectivas, destacando la intensidad esperada del rival y la firmeza del plan táctico impuesto por el cuerpo técnico interino, liderado por Fernando Aristeguieta.

Por el lado del centrocampista del Austin, una de las promesas del fútbol venezolano en el exterior, subraya la diferencia de exigencia que representará el equipo norteamericano en comparación con el rival anterior, Australia.

Pereira fue directo al pronosticar la naturaleza del encuentro. Canadá, una selección en ascenso y con aspiraciones mundialistas, demandará un esfuerzo físico superior:

"Va a ser un partido más intenso. Es un equipo con experiencia."

Además, también aseguró que la idea de juego se mantendrá, aunque hayan diversas rotaciones en el equipo. La idea de un juego de posesión y protagonismo, como se vio ante Australia, es el sello de este proceso interino, "No sé quién jugará, pero creo que la idea será la misma."

Ender Echenique, feliz por el sistema

Por su parte, el extremo Ender Echenique reflejó la satisfacción del grupo tras la reciente victoria y reafirmó la confianza en el plan de juego que se busca implementar.

El atacante de Cincinnati valoró la victoria ante Australia no solo por el resultado, sino por haber servido como una prueba exitosa de la nueva metodología de trabajo:

"Nos sirvió mucho para desarrollar bien nuestro nuevo sistema de juego. Todo lo que se hizo en el partido, lo habíamos trabajado durante la semana y por eso me siento muy orgulloso."

Enfrentando la presión de Canadá

Consciente de que Canadá empleará una táctica más agresiva, Echenique anticipó la respuesta de la Vinotinto. La fórmula para contrarrestar la alta presión canadiense será la misma: control y salida limpia desde el fondo.

"Sabemos que Canadá presiona un poco más que Australia, pero nosotros seguiremos con nuestro plan de partido, la posesión, intentar salir jugando."

El joven extremo ratifica que la posesión del balón y la construcción desde la defensa no son elementos negociables en el esquema de Fernando Aristeguieta. Será un duelo interesante entre la presión vertical de Canadá y la propuesta de control y circulación de Venezuela.