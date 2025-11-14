La Vinotinto: ¿Quien podría ser la gran sopresa en el primer once de Aristeguieta?

Suscríbete a nuestros canales

El banquillo de la Vinotinto tiene un nuevo inquilino, aunque de forma interina. Fernando Aristeguieta tomará las riendas del seleccionado nacional para el amistoso de esta noche frente a Australia, y todo apunta a que el exdelantero quiere aprovechar al máximo esta oportunidad.

Su principal objetivo es inyectar sangre nueva y brindar oportunidades a talentos que han destacado en sus clubes, ofreciendo un posible once inicial lleno de sorpresas.

El cuerpo técnico parece dispuesto a romper con la hegemonía de ciertos nombres y dar paso a jugadores con gran presente. La expectativa se centra en quiénes serán los elegidos para el compromiso, con tres nombres emergiendo como los candidatos más fuertes para saltar al campo como titulares.

¿Las principales sorpresas?

Ender Echenique

Una de las inclusiones que generaría mayor ilusión y sorpresa sería la de Ender Echenique. El extremo, que milita en el Cincinnati FC de la MLS, no pudo formar parte de la última Fecha FIFA debido a una inoportuna lesión.

Ahora, completamente recuperado y con un ritmo de juego constante en su club, se postula como una opción sólida e interesante para ocupar el extremo derecho.

Además, Aristeguieta lo conoce a la perfección por su pasado compartido en el Caracas FC, un detalle que podría inclinar la balanza a su favor para el debut en el once.

Carlos Faya

En el centro del campo, el nombre de Carlos Faya suena con fuerza para acompañar a los referentes. Su temporada ha sido notable, consolidándose como un mediocentro de gran llegada en el Deportivo La Guaira.

Gran parte de la afición tiene ganas de volver a ver en acción su conexión con Telasco Segovia. Ambos demostraron gran entendimiento durante el Torneo Preolímpico Sub-23, una sociedad que Aristeguieta podría querer replicar en el mediocampo de la Absoluta.

José Chávez

La sorpresa más significativa en la zona de ataque podría ser José Chávez. El habilidoso mediapunta del Caracas FC se ha ganado con méritos propios la oportunidad de debutar como titular en el primer nivel de la selección.

"Tucaní" se consolidó como uno de los mejores jugadores de su club en la presente campaña, con impresionantes cifras de 10 goles y tres asistencias, un rendimiento que lo hizo titular indiscutible en el equipo capitalino.

Aristeguieta, quien lo tuvo bajo sus órdenes en el Caracas, confía mucho en su dirigido. Otorgarle la titularidad en este amistoso sería un fuerte espaldarazo a su talento y un mensaje claro de que el interinato buscará premiar el buen presente en la liga local.