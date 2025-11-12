La Vinotinto anunció cambios en el equipo de Fernando Aristeguieta

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias han surgido en el entorno de la Vinotinto, tras la reciente publicación en las distintas redes sociales de la Federación Venezolana de Fútbol. Se trata de una incorporación a la convocatoria dirigida por el estratega Fernando Aristeguieta.

El nombre propio es el de Bianneider Tamayo, jugador del Unión Española de Chile, que pasó a incluirse a la lista para los amistosos en la fecha FIFA ante Australia y Canadá.

El defensor viene a tomar lugar en la convocatoria, tras las bajas confirmadas por lesión hace algunas horas en la zona, como la desvinculación de Jon Aramburu (Real Sociedad -España) y Jovanny Bolívar (La Equidad - Colombia).

El zaguero a sus 20 años de edad aún no sabe lo que es debutar con la selección absoluta, aunque sí ha formado parte de ciclos vinotintos en categorías menores como en el equipo sub-20 y sub-23.

Los partidos de la Vinotinto

La escuadra criolla, que aún sigue sin confirmación oficial de un DT, tomará estos dos partidos amistosos bajo la conducción de Fernando Aristiguieta, que funge como interino, así como lo hizo en el pasado parón interna Oswaldo Vizcarrondo.

Estos compromisos tienen un claro objetivo y es perfilar a nuevos nombres que puedan hacerse cargo del proceso de cara al Mundial 2030, en el que Venezuela aspira ingresar por primera vez en la historia.

La Vinotinto se medirá primero al combinado australiano el venidero 14 de noviembre en el Shell Energy Stadium (Houston) y luego cierra la ventana internacional el 18 contra Canadá en el Chase Stadium (Fort Lauderdale).