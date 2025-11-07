Fernando Aristeguieta asume como seleccionador interino de Venezuela para la Fecha FIFA

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha oficializado que Fernando Aristeguieta será el director técnico interino de la selección nacional para los partidos amistosos de noviembre frente a Australia y Canadá. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la carrera del exdelantero vinotinto, quien recientemente se ha vinculado al cuerpo técnico de la selección.

Un nuevo rol para un viejo conocido

Aristeguieta, recordado por su entrega como jugador y su paso por clubes como Caracas FC, Nantes y Mazatlán, asume por primera vez la dirección técnica del combinado nacional. Aunque su nombramiento es temporal, representa una apuesta por la continuidad y el conocimiento interno del grupo de jugadores, muchos de los cuales compartieron vestuario con él en ciclos anteriores.

Convocatoria oficial para los amistosos internacionales

La FVF también reveló la lista de convocados para los compromisos ante Australia y Canadá, que se disputarán durante la próxima Fecha FIFA.

La designación de Fernando Aristeguieta responde a la necesidad de mantener la cohesión del grupo en medio de la transición técnica. Su conocimiento del entorno, su cercanía con los jugadores y su visión moderna del fútbol lo convierten en una figura ideal para asumir este reto temporal. Además, su presencia podría abrir la puerta a una futura incorporación más estable en el cuerpo técnico de la Vinotinto.