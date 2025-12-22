Venezolano Andrés Borregales y los Patriots aseguran los playoffs de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Los New England Patriots lograron una remontada en el partido estelar de la Semana 16 y derrotaron 28-24 a los Baltimore Ravens, con el triunfo, el equipo de Boston aseguró su regreso a los playoffs tras una sequía de tres años, aunque no la cima de la División Este de la Conferencia Americana (AFC).

Con un récord de 12-3, los Patriots igualaron a los Denver Broncos (que cayeron ante los Jaguars) en el liderato de la AFC. Ahora, ambas franquicias pelearán en las últimas dos semanas por la cima de la conferencia y el descanso en la primera ronda de la postemporada.

Por el contrario, la derrota deja a los Ravens (7-8) en una situación crítica, ya que sus probabilidades de clasificar se han desplomado, por lo que ahora dependen de un "milagro": ganar sus dos compromisos restantes (contra Packers y Steelers) y esperar que Pittsburgh también pierda frente a los Browns.

Qué dijo Borregales por la clasificación

El venezolano Andrés Borregales ha sido clave en varios triunfos del equipo de Boston con goles de campo de más de 50 yardas cuando la ofensiva no logra mover la cadenas. Tras el triunfo sobre los Ravens, Borregales señaló que "Bueno, me siento... ni tengo palabras. Eh, pero este equipo es algo. Es que no solamente somos así teammates (compañeros), pero somos familia, somos hermanos, y por eso terminamos como terminamos", dijo.

Sobre su desempeño en el juego y la temporada, Borregales agregó que "en verdad, yo no pienso en nada de eso. Yo solamente estoy tratando de hacer mi trabajo para salir con una victoria. Otra vez, ni tengo palabras, porque yo... bueno, nunca he llegado. Es mi primer año, entonces vamos a ver. Otra vez, solamente hacer mi trabajo y seguir haciendo lo que estoy haciendo.", dijo al periodista Diego Arrioja de Telemundo.

Drake Maye brilla ante la lesión de Lamar Jackson

El joven mariscal de los Patriots, Drake Maye, fue el gran protagonista del encuentro al lanzar para 380 yardas y dos anotaciones, completando 31 de sus 44 envíos. Su precisión fue vital para orquestar la remontada en el último cuarto.

La otra cara de la moneda fue la de Lamar Jackson, quien tuvo que abandonar el campo en el segundo cuarto tras sufrir un rodillazo en la espalda. Su ausencia fue un golpe devastador para Baltimore, que tuvo que confiar en Tyler Huntley para cerrar el partido. Aunque Derrick Henry lució imparable con dos acarreos de anotación, la falta del "faro" ofensivo de los Ravens pesó en los momentos finales.

Una remontada épica en el último cuarto

A pesar de que Baltimore llegó a tener una ventaja de dos posesiones (24-13) entrado el último periodo, los Patriots nunca bajaron los brazos. El mariscal de campo, Maye conectó un espectacular pase de 37 yardas con Kyle Williams para acercarse en el marcador.

Por su parte, Rhamondre Stevenson anotó el touchdown de la victoria con una carrera de 21 yardas tras una serie ofensiva de 89 yardas liderada por Maye. Con poco más de dos minutos en el reloj, los Ravens intentaron responder, pero un fumble forzado por K'Lavon Chaisson sobre Zay Flowers terminó con cualquier esperanza de remontada, dándole a New England el control total del reloj y el triunfo definitivo.