Venezolano Andy Borregales logra este récord para un novato con los New England Patriots

El venezolano Andy Borregales vive una temporada debut de en sueño en la National Football League (NFL), que además es potenciada por el resurgir de los New England Patriots que se han afianzado en la cima del la División Este de la Conferencia Americana (AFC) y como uno de los tres mejores récord de la temporada regular de toda la liga.

Borregales en el último patirdo anotó un gol de campo y tres puntos extras en el triunfo de los Patriots sobre los Falcons por marcador de 24-23 el pasado 30 de noviembre. El venezolano con sus números superó el récord de puntos anotados por un novato en una temporada para el equipo de Boston y todo apunta que lo extenderá a falta de cuatro semanas para el fin de la ronda regular.

Borregales quebró el récord de 21 años de vigencia

El caraqueño hasta la fecha suma un total de 105 unidades y superó la marca que estableción Stephen Gostkowski en 2006 de 103 ptos. Además, terminó el mes de noviembre con el premio al Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la AFC. En las 13 semanas de competencia el pateador ha anotado 23 de 26 oportunidades de goles de campo y 36 de 38 puntos extras.

El 2025 del venezolano

Borregales ha marcado un total de 105 puntos y se ubica como el tercer pateador con más puntos de la ronda regular. Las anotaciones del venezolano representa el 29.91% de los puntos que ha anotado todo el conjunto de New England, que ha sumado un total de 351 unidades. Mientras que gol de campo más largo que marcó como profesional, fue en la segunda semana frente a los Miami Dolphins de 53 yardas.

El próximo partido de Borregales será vital y contra uno de los rivales seguramente en playoffs, los Patriots se medirán frente a los Buffalo Bills de Johs Alle el domingo 14 a las 2:00 pm, equipo al que ya vencieron de visita.