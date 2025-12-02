NFL: Andy Borregales no para de brillar con New England Patriots

Suscríbete a nuestros canales

Andy Borregales se ha consolidado como una de las figuras emergentes de los New England Patriots. Su rol como pateador le ha permitido destacar en la NFL, convirtiéndose en referencia para Venezuela; llevando el nombre del país a uno de los escenarios más exigentes del deporte profesional.

Borregales en la victoria 33-15 de Patriots contra New York Giants registró: 4-5 en goles de campo, 80% de efectividad, 3-3 en puntos extras, para terminar con 15 puntos anotados. Una actuación soberbia que demuestra su gran estado de forma y la importancia que tiene para el equipo.

Andy tiene clara la razón del buen momento de New England: "Para mí es jugar como un equipo entero, en vez de uno aquí y otro ahí, uno solo, uno entero". También habló del desempeño del equipo sin ser alarmista: "Estamos juego por juego, no estamos enfocados en nada más".

New England Patriots se sirven de Andy Borregales para tener 11-2 en la temporada

Solo hay que tomar en cuenta que Andy Borregales anotó 15 de los 33 puntos de New England Patriots en la victoria contra Giants. Esto indica que el venezolano es pieza fundamental y un seguro para tener puntos en la temporada. Sin él, probablemente tuvieran muchas victorias, pero no las 11 del 2025.

En esta temporada New England tiene 351 puntos, con 105 anotaciones de Borregales entre goles de campo y puntos extras. El venezolano representa el 30% de los puntos de su equipo, teniendo noches importantes como las victorias contra: Buffalo Bills y Cincinnati Bengals, con goles de campo de 52 yardas.

Promedios de Andy Borregales con New England Patriots en 2025

Andy Borregales pese a ser novato en la temporada 2025 con New England Patriots, está demostrando jerarquía para jugar en la NFL. Su desempeño está siendo superlativo, convirtiéndose en uno de los jugadores más letales de la temporada.

Promedios de Borregales en 2025:

- 13 juegos, 23-26 goles de campo, 88.5% en GC, 2-2 en GC 1-19 Yardas, 6-6 en GC 20-29 Y, 7-7 en GC 30-39 Y, 5-8 en GC 40-49 Y, 3-3 en GC 50+ Y, 36 puntos extras, 105 puntos en total.