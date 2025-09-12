NFL: Andy Borregales vuelve a casa para su segundo juego con Patriots

Suscríbete a nuestros canales

Andy Borregales es una de las grandes sorpresas de New England Patriots para la NFL. El pateador venezolano es parte activo del equipo y tendrá su segundo juego en la campaña 2025; en un lugar donde tendrá sentimientos encontrados, porque volverá a la ciudad que lo vio crecer.

Borregales fue seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025 volverá a la ciudad que lo vio dar sus primeros pasos en la NFL. Patriots enfrentará a Miami Dolphins en uno de los juegos más importantes de la Semana 2. El venezolano se perfila como el pateador titular del equipo en un año clave.

Andy vivió la mayor parte de su vida en Miami, donde además, fue titular en la Universidad de Miami por cuatro años. Su llegada a New England representa un salto al profesionalismo grande; pero además, lo hace en un equipo donde aspiran al campeonato año a año.

New England Patriots vs Miami Dolphins - Alguien debe ganar

New England Patriots vs Miami Dolphins es un enfrentamiento donde alguno deberá salir a ganarlo. Ambos llegan con marca de 0-1 para la Semana 2 de la NFL; pero es fundamental alcanzar la victoria y no perder el ritmo competitivo de la División para optar a un lugar en playoffs.

Ninguno de los dos ha tenido un comienzo defensivo prometedor; de hecho, lo de Dolphins contra Indianapolis dio pena ajena. Por otra parte, New England intentará romper la mala racha en Miami que ostenta desde 2020; en una victoria 33-24 en el Hard Rock Stadium.

Patrios vs Dolphins - Claves del duelo Divisional

New England vs Miami tiene claves importantes y muy marcadas. La presión a Tagovailoa y el despertar del juego terrestre de Patriots con unos Dolphins cediendo 150 yardas por tierra en la Semana 1. Por otra parte, Miami debe atacar a Maye y controlar el reloj para desesperar a una línea defensiva que hace aguas.