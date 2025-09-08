NFL: Andy Borregales hace historia y debuta como pateador de los Patriots (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Andy Borregales tuvo un notable debut este domingo con los New England Patriots en la NFL, consolidándose como el kicker titular del equipo frente a los Raiders. Su actuación reflejó confianza y precisión pese a la presión del estreno, contribuyendo con 7 puntos y mostrando su potencial como la nueva apuesta de la franquicia en una posición clave.

Andy Borregales: Un debut prometedor

Andy Borregales, nacido en Caracas y seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025, cumplió con las expectativas en su primer partido oficial con los Patriots. El joven pateador conectó 2 de 3 intentos de gol de campo, logrando una efectividad de 66.7% y un gol más largo de 44 yardas. Además, fue perfecto en su intento de punto extra, sumando un total de 7 puntos individuales para New England.

La confianza del staff técnico en Borregales se vio recompensada con su desempeño bajo presión, algo que ya había demostrado en la pretemporada. Su primer gol de campo, de 35 yardas, puso en ventaja a los Patriots, y en la segunda mitad concretó un importante gol de 44 yardas para mantener a su equipo en la pelea. Tras cada anotación, sus compañeros lo felicitaron, destacando la rápida adaptación a la NFL del debutante venezolano.

Los Patriots caen ante los Raiders en el estreno

Más allá del sólido debut de Borregales, los Patriots no lograron iniciar la temporada con victoria. El equipo dirigido por Mike Vrabel cayó ante los Raiders por 20-13 en Foxborough. El partido estuvo caracterizado por las dificultades ofensivas en la segunda mitad, en la que el conjunto de New England solo pudo anotar 3 puntos mediante el gol de campo de Borregales. En total, los Patriots convirtieron 2 de 3 goles de campo e igual número de puntos extra, sumando 7 unidades en el apartado de equipos especiales.

El equipo luchó hasta el final, pero no logró remontar tras un par de errores clave, incluido un pase interceptado que permitió la ventaja definitiva de los Raiders. El novato Drake Maye lanzó para 287 yardas, un touchdown y una intercepción, mientras que Kayshon Boutte fue el líder en recepciones con 103 yardas, aunque no fue suficiente para superar a una defensiva de Las Vegas que se hizo fuerte en los momentos clave.

El debut de Andy Borregales marca un precedente importante. Su desempeño es un motivo de orgullo para el fútbol americano venezolano y señala la esperanza de estabilidad en la posición de kicker para los Patriots en esta nueva campaña.