NFL: Así llegan los Seahawks y los 49ers a su duelo de semana 1 (+Detalles)

Los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers encaran la Semana 1 con guiones opuestos: Seahawks llega tras una pretemporada irregular y 49ers pendiente de la pantorrilla de Christian McCaffrey, quien está “questionable” pero asegura que se siente bien para el domingo. El kickoff está previsto para este domingo 7 de septiembre en Lumen Field a las 4:00 pm y podrás disfrutarlo en exclusiva para Venezuela por la pantalla de Meridiano Televisión.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Seahawks dejaron señales mixtas en pretemporada: empataron 23-23 ante Raiders en el debut y cerraron con derrota 20-7 en Lambeau Field ante Packers, un tramo que evidenció ajustes pendientes en eficiencia ofensiva sostenida.

El análisis local tras el 23-23 subrayó profundidad útil y situaciones de aprendizaje, piezas que pueden pesar al rotar personal en el inicio real de la campaña. En términos de ritmo, Seattle mostró chispazos en series iniciales y necesidades de mejorar terceros downs y protección cuando el rival sube la presión.

Los 49ers, por su parte, cerraron la pretemporada con victoria ante Chargers, un impulso moderado para encarar el viaje a Seattle tras semanas enfocadas en afinar sincronía con sus titulares. Ese triunfo final ayudó a maquillar un agosto de lecturas variables y a encuadrar el plan ofensivo que buscan desplegar con Brock Purdy, a la espera de cómo evolucionen las cargas del backfield. El contexto competitivo del estreno, además, eleva la exigencia táctica en un duelo que suele definir cómo se desarrollará la temporada en la NFC West.

Claves y lesiones

La gran incógnita es Christian McCaffrey: sufrió una molestia en la pantorrilla durante la semana, practicó limitado el jueves, no trabajó el viernes y fue listado como “questionable”, aunque reiteró que “me siento genial” y que no dramatiza su ausencia en prácticas. La decisión se tomará cerca del juego, un manejo prudente que recuerda el antecedente de 2024 y explica la cautela del cuerpo técnico en la antesala del kickoff.

En caso de estar activo, su sola presencia reconfigura las cajas defensivas y potencia el play-action con Purdy, Deebo Samuel y las rutas intermedias que San Francisco explota con naturalidad.

El primer reporte de la semana incluyó otras notas en 49ers, con Jauan Jennings y Dominick Puni trabajando de forma limitada para llegar con frescura al domingo, además de descansos programados para veteranos como parte del plan. En Seattle, el enfoque pasa por capitalizar la energía de casa y la profundidad mostrada por jóvenes en agosto, elementos que el staff destacó como base para cerrar cuartos con piernas frescas.