Karol G en la NFL: Dónde y a qué hora ver el show de ‘La Bichota’ en Brasil

Este viernes 5 de septiembre, la temporada inaugural de la NFL llega en gran estilo a tierras brasileñas. La Arena Corinthias de São Paulo será testigo de un esperado partido, pero, también del debut de Karol G en este tipo de eventos.

El enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, marca la segunda ocasión en que un partido oficial de la liga se lleve a cabo en Brasil. Lo más destacado será la primera transmisión exclusiva y gratuita de la NFL, lo que rompe con los esquemas anteriores.

¿Cuándo y dónde ver a Karol G en la NFL?

La acción comenzará con un pre-show en YouTube, luego vendrá el partido y, el espectáculo de ‘La Bichota’ está pautado para el segundo cuarto.

¿La mejor parte de todo esto? Los fans podrán disfrutar de este show completamente gratis a través del canal oficial de la NFL en YouTube.

Horarios:

06: 00 PM

México

Nicaragua

Costa Rica

El Salvador

Honduras

07:00 PM

Colombia

Panamá

Perú

Ecuador

08:00 PM

Venezuela

Cuba

Miami

Puerto Rico

Bolivia

Chile

República Dominicana

09:00 PM

Paraguay

Brasil

Argentina

Uruguay

'La Bichota' al mando: ritmo, presencia y orgullo latina

Karol G, ganadora del Grammy y miembro del exclusivo “Billion-View Club” de YouTube, encabeza este show sin precedentes. Sobre su participación, la colombiana declaró que ser parte de “la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube” es un verdadero honor.

Esta actuación, la cual considera que es una oportunidad más para llevar su música con orgullo, no solo representa un logro profesional, sino también un puente cultural para la comunidad latinoamericana.

Aunque el setlist final sigue siendo sorpresa, todo apunta a un repertorio cargado de éxitos. Según fuentes especializadas, la antioqueña podría interpretar “Papacito”, “Tropicoqueta”, “Verano Rosa” y “Si Antes Te Hubiera Conocido”, todos del álbum “Tropicoqueta”.

Además, también podría incluir algunos éxitos consolidados como “Tusa”, “Bichota” o “TQG”. La presentación promete ser una explosión de energía en sus 12-15 minutos de duración.