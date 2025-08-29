Karol G desatará un huracán latino en el corazón del Vaticano

Suscríbete a nuestros canales

Karol G, la reina del reggaetón paisa, se prepara para hacer vibrar la Plaza de San Pedro en un concierto que promete ser tan espiritual como eléctrico.

Idealizado como un homenaje a la fraternidad global, el espectáculo bautizado “Grace from the World” se celebrará el próximo 13 de septiembre en el Vaticano y tendrá la magia de ser gratuito y abierto al público.

Karol G lista para conquistar la Santa Sede

Organizado por Pharrell Williams y el legendario tenor Andrea Bocelli, este evento cerrará la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, una cumbre que lleva dos días de diálogo y reflexión.

En su Instagram, Bocelli lo definió con emoción: “Un evento cultural y espiritual emblemático dos días intensos de diálogo y reflexión culminarán en una experiencia en vivo única que unirá música, narración y fraternidad”.

‘La Bichota’ será, sin duda, el gran toque latino de esta cita la cual está autorizada por el papa León XIV: la única artista latina confirmada y ya suma miles de corazones vibrando por su participación. En sus historias de Instagram, la artista compartió el anuncio con su sello único de pasión e intimidad.

Más detalles del espectáculo

El show será transmitido en vivo a nivel global a través de plataformas como Disney+, Hulu y ABC News, justo a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Un detalle que eleva esta presentación más allá de lo local, convirtiéndola en un momento de música universal.

Además de la colombiana, el cartel internacional incluye a figuras como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire y Jelly Roll, quienes compartirán escenario con un coro monumental de 250 voces y un impactante despliegue de drones y luces inspirados en la Capilla Sixtina.