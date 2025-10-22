Giselle Blondet es atacada en redes sociales tras despido de Myrka Dellanos

Suscríbete a nuestros canales

La salida abrupta de Myrka Dellanos de ‘La Mesa Caliente’ dejó a los televidentes con un sabor amargo, pero también una inconformidad con Giselle Blondet, quien ha sido atacada en redes sociales.

La presentadora puertorriqueña fue quien se encargó de oficializar la salida su compañera, luego de dos años de formar parte del espacio. Sin embargo, los días siguientes Blondet siguió con su vida y rutina sin hacer mención o reaccionar al despido de Myrka en redes sociales.

Sus publicaciones se han llenado de mensajes de odio que van directamente acusándola de conspirar para sacar a la cubano-americana de Telemundo.

Giselle Blondet y Myrka Dellanos / Mezcalent

"Desde qué sacaron a Myrka por ti y tu amiga, no te soporto", "Dejé de ver el programa, ojalá lo saquen del aire", "Eres una falsa, confabulaste para sacar a Myrka del programa", "No quiero oír nada de ti después de la traición", "Mala persona", son algunos de las acusaciones.

Giselle Blondet no hecho frente a los ataques de los usuarios y ha guardado silencio.

Despido de Myrka Dellanos de Telemundo

Sin previo aviso Myrka Dellanos fue llamada por el personal de recursos humanos de Telemundo para anunciarle su despido inmediato de la cadena de televisión, dejando sin efecto su participación en ‘La Mesa Caliente’.

A través de Instagram la exnovia de Luis Miguel, escribió que octubre será un mes de grandes momentos para su vida.

“Octubre será tu momento crucial. Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará porqué pasó”, escribió en sus historias junto a una canción instrumental, despertando mensajes de lamento en sus seguidores.