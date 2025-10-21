Perú recibirá la próxima edición el Gran Premio Latinoamericano (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El Gran Premio Latinoamericano (G1), que tuvo lugar en el Jockey Club de Río de Janeiro, en el hipódromo La Gavea, este sábado, fue una auténtica fiesta de júbilo. El jinete Joao Moreira, montando al ejemplar Obataye y bajo un torrencial aguacero, demostró sus mejores habilidades y se proclamó vencedor en la gesta más colosal de América Latina.

La OSAF ratificó a Perú como próxima sede

Una vez concluida la edición 41 del Gran Premio Latinoamericano (G1) disputado en el hipódromo de La Gavea en una lluviosa noche en Río de Janeiro que no opacó en nada la gran jornada vivida en el circo carioca ante una muy buena cantidad de público. Soberano que se hizo presente desde temprano a disfrutar de la reunión, con una victoria para el cincoañero Obataye con la monta de Joao Moreira.

Tanto el Jockey Club de Brasil como la OSAF, con el apoyo de la IFHA, armaron una destacada jornada que tuvo en un eufórico Joao Moreira cerrando la reunión, festejando a rabiar su triunfo en la carrera itinerante de la región. Triunfo que mantiene invicto al Jockey Club de Río de Janeiro en cuatro carreras, luego que Obataye registrara tiempo de 1´58”59 para la carrera.

Lo cierto del caso es que la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre (OSAF) ratificó que Perú será la próxima sede del Gran Premio Latinoamericano 2026, en su edición 42. La OSAF tomó esta decisión tras reunión realizada hoy en Río de Janeiro. La ratificación de la decisión fue tomada en homenaje al Jockey Club del Perú, que cumplirá 80 años de vida.

De esta manera, el hipódromo de Perú también defenderá su casa, ya que se ha mantenido imbatible en las seis ediciones disputadas como anfitrión: 1987, 1993, 1999, 2008, 2014 y 2024. El 2026 será la séptima vez que lo haga.