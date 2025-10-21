Agente venezolano bajó el martillo por un potro que costó $400.000

Suscríbete a nuestros canales

El primer día de las ventas selectas de Yearlings de Fasig-Tipton de Octubre en Kentucky, realizada en la ciudad de Lexington, considerada la subasta de productos influyente del mundo, en las primeras ventas alcanzó rápidamente varios yearlings con el valor muy cercana a las siete cifras. Entre ellas un producto hijo de Flightline, por un valor de $400.000 aquirido por el agente venezolano Pedro Lanz. Estas subastas continuarán hasta el jueves 23 del presente mes, ofreciendo una amplia variedad de ejemplares para pujar.

Fasig-Tipton Ventas: Hijo de Flightline estuvo entre los más costoso

El agente venezolano se hizo sentir en la primera sesión de las ventas selectas de Yearlings de Fasig-Tipton de Octubre, en Kentucky, tras bajar el martillo por un potro de la primera generación de Caballo del Año Flightline (hip 198), vendido por $400,000 a Pedro Lanz, agente de Kas Stables, de la consignación de Denali Stud, para la Dispersión Completa de Woodford Thoroughbreds.

El potro castaño es hijo de Message, la yegua ganadora de stakes de grado y ganadora de stakes Warrior's Reward. Proviene de la familia inmediata de Win, múltiple ganador de Grade 1 y millonario. Hip 198 fue criado en Kentucky por Woodford Thoroughbreds.

La primera sesión de la subasta Fasig-Tipton Kentucky October Yearlings de 2025 estableció un récord de $16,864,500 brutos en una sola sesión. La sesión inaugural de la venta, celebrada el lunes en Newtown Paddocks en Lexington, Kentucky, también registró un promedio y una mediana récord.