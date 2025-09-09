Agente venezolano bajó el martillo por un hijo de Not This Time que costó $1.700.000

Suscríbete a nuestros canales

El segundo día de las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale, considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, en las primeras ventas alcanzó rápidamente varios yearlings con el valor de siete cifras, entre ellos un hijo de Not This Time, que fue bajado el martillo en $1.7 millones, que significó la segunda mayor venta de la jornada.

Hijo de Not This Time encabezó la segunda mayor venta

Como se conoce estas ventas es un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta. Un potro por Not This Time en Wembley por Bernardini, obtuvo $1.7 millones del agente Pedro Lanz a principios de la segunda sesión del martes de la Venta de Septiembre de Keeneland en Lexington.

El agente venezolano Pedro Lanz firmó para Hip 211 en nombre de KAS Stable, con sede en Arabia Saudita. El potro castaño oscuro o castaño es hijo de la yegua ganadora Wembley por Bernardini, quien es hija del ganador de primer grado Game Face. Consignado por Taylor Made Sales, nacido el 15 de abril es criado por Albaugh Grand Stables.