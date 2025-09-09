Estos son los yearlings más caros de las subastas de Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 8 de septiembre dio inicio a las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale, considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, y que tendrá duración 12 días, entre varios catálogos separados por intervalos, para ofrecer 4.686 yearlings.

Hijo de Gun Runner encabezó la mayor venta

El primero día de ventas fue liderada por un hijo de Gun Runner con una ganancia de $3.3 millones, la Venta de Yearlings de Septiembre de Keeneland arrancó con fuerza el lunes en Lexington, batiendo récords en su primera sesión. Tras la primera de las dos sesiones de élite del Libro 1, 106 yearlings se habían vendido por $69,240,000.

El promedio fue de $653,208, el más alto en la historia de una sola sesión de septiembre, y la mediana fue de $537,500. Con solo 28 caballos reportados como no vendidos, la tasa de recompra fue del 20.90%. Estas cifras superan las de la sesión inaugural del año pasado, cuando 98 cabezas recaudaron $54,795,000 para un promedio de $559,133 y una mediana de $450,000. También superan el promedio total del Libro 1 de 2024 de $586,103 y la mediana de $475,000.

Un total de 15 yearlings se vendieron por siete cifras durante la sesión del lunes, el precio más alto en alcanzar ese umbral durante una sola sesión desde 2006.

Los potros más caros el primer día de sesión

Peter Brant, junto a MV Magnier y el equipo de Coolmore, firmó el boleto por un monto máximo de sesión de $3.3 millones para adquirir un potro por Gun Runner en Thoughtfully por Tapit al final de la primera sesión del lunes de la venta de septiembre de Keeneland. Fue criado por Hill n’ Dale Equine Holdings y Determined Stud de Matt Dorman, y fue consignado por Hill n' Dale en Xalapa.

El segundo producto de mayor valía lo obtuvo una hija de Not This Time, que a su vez fue la más costosa en su género. Es la tercera generación de Hinkle Farm, que proporcionó a la operación un segundo yearling de siete cifras de la yegua Stave (Ghostzapper) colocado en múltiples apuestas cuando se vendió por $ 2 millones a Scott Heider el lunes en Keeneland.

El tercer producto más costoso de la sesión del Libro 1 del lunes, los dos primeros potros de la clasificación eran hijos de Flightline, el semental de yearlings de primera generación de Lane's End. Hip 45, un potro hijo de Mira Alta (Curlin), productora de múltiples stakes de grado, se vendió por $1.7 millones a Naohiro Sakaguchi y será enviado a Japón, según funcionarios de Keeneland. Este castaño de crin rubia fue criado por Rock Ridge Thoroughbreds, LLC en Kentucky.

Un Segundo producto hijo de Not This time, se quedó con el cuarto lugar como los más vendidos con la sesión del lunes ya en pleno apogeo, Hip 66 iluminó el tablero, aportando unos 1,6 millones de dólares de Windancer Farms, que estaba ofertando en línea.

Consignado por Taylor Made Sales, el potro nacido el 20 de abril por Not This Time fue criado por Colts Neck Stables de Richard Santulli.

En el Top 5 de los 15 que se vendieron sobre las siete cirfras, se encuentra el Hip 10, y el Hip 115, que fueron comprados por un valor de $1.5 millones. El Hip 10, identificó al primero de siete cifras en el ring, un potro hijo de Flightline adquirido por el Resolute Bloodstock de John Stewart, consignado por Headley VanMeter. Este yearling es medio hermano del doble ganador de las Breeders’ cup y semental debutante Golden Pal.

Con el Hip 115, llegó una potra alazana con madres ganadoras en las Breeders’ Cup, catalogada como hip 115, estaba destinada a ser el centro de atención. Si a esto le sumamos al superpadre Tapit, no sorprende que llamara la atención de Mandy Pope, cuyo múltiple ganador de grado, Charge It (Tapit), debutó en Gainesway este año.

Tapit cumplirá 25 años el año que viene. Sus cuatro yearlings, que se vendieron el lunes, promediaron $887,500, incluyendo una potranca de $1 millón (Hip 118) hija de Silver Colors (Mr. Greeley), también criada y consignada por Gainesway y que pasó a manos de Kate Sheehan, agente de Tranquility Lake Farm.