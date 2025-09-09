Hija de Not This Time fue la hembra más costosa por un valor de $2.000.000

Suscríbete a nuestros canales

Dentro una presentación de 4.686 yearlings y un catálogo de primer nivel, comenzó este lunes las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale, considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, en la cual una hija de Not This Time fue la más costosa en su género y la segunda de mayor recaudación por un valor de $2.000.000. Estas ventas es un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta.

Hija de Not This Time fue adquirida por $2.000.000

El Hip 144, identificó a una potra hija de Not This Time, criada en Hinkle Farms, se convirtió en la potranca de mayor precio en la primera sesión del primer libro en la apertura de la Venta de Yearlings de Septiembre de Keeneland el 8 de septiembre, cuando Cindy Heider, ofreció 2 millones de dólares por ella.

Los agentes David Lanigan y Ted Durcan firmaron el boleto en nombre de Heider, quien corre como Heider Family Stables con su esposo, Scott. Brendan Walsh, es el preparador de varios de los corredores de Heider, por lo cual entrenará a la potra.

Not This Time, que se presentó en la temporada de cría de 2025 por su tarifa más alta hasta el momento de $175,000, terminó la sesión de apertura como el tercer semental líder detrás de Gun Runner y Flightline Con un promedio de $764,583. Tuvo 12 yearlings vendidos por un total bruto de $9,175,000.

Hip 144 es el tercer potro de la yegua Stave, ganadora de múltiples stakes e hija de Ghostzapper. que ya ha producido Spirit's Mischief, ganador de múltiples premios. El potro de Stave de 2023, un potro que no ha competido por Constitutio, llamado Matenro Hour, vendido al japonés Yuichi Fukunaga por 1,1 millones de dólares en la venta de Keeneland de septiembre del año pasado.

Stave es hija del ganador de grado 2 Buy the Barrel, que ha producido cuatro ganadores de tantos en carreras, incluidos los caballos de grados Stave y Mise En Rose. La media hermana de Stave, Indian Bay, es madre de tres caballos de carreras de stakes, entre ellos Shivaji, ganadora de grado 1 y grado 3, y Tarabi, ganadora de stakes de grado 1, ambos de First Samurai.