Medio hermano del semental Golden Pal fue vendido por $1.5 millones en las ventas de Keeneland

Desde este lunes, la subasta más importante del planeta vuelve a marcar el pulso del turf con 4.686 yearlings y un catálogo de primer nivel. Como se les conoce como las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale, el termómetro mundial de la industria, que serán 12 días de actividad. Considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta.

Hijo de Flightline copó la escena en alcanzar las siete cifras

Serán 12 sesiones, del 8 al 20 de septiembre, comenzando con las exclusivas jornadas de Book 1 los días lunes y martes, con un catálogo que reúne 4686 yearlings (2398 machos y 2288 hembras), hijos de 189 padrillos, entre ellos primeras producciones muy esperadas de cracks como Flightline (Tapit), Corniche (Quality Road), Epicenter (Not This Time), Golden Pal (Uncle Mo), Jack Christopher (Munnings), Jackie’s Warrior (Maclean's Music), Life Is Good (Into Mischief) y Mandaloun (IntoMischief), entre otros.

El Hip10 identificó al hijo de Flightline en Lady Shipman por Midshipman, que fue el primer yearling de siete cifras vendido por Headley VanMeter, en el inicio del primer día, comprado por el Resolute Bloodstock, consignado por VanMeter Sales como agente y criado por Randall E. Lowe.

Este potro llamado Stock Rising es medio hermano de Golden Pal, reconocido por su velocidad vertiginosa en la pista, ganador de las Breeders’Cup Juvenile turf Sprint y de la Turf Sprint. Golden Pal, se retiró a Ashford Stud en 2022 con siete victorias en stakes de grado en su palmarés y $1.8 millones en ganancias. El hijo del difunto Uncle Mo está representado por sus primeros yearlings este año, con cuatro de ellos en la pista durante la sesión del lunes.