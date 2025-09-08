Juan Hernández consigue su cuarto título consecutivo en el Fall de Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

En años recientes, el jockey Juan Hernández, de 33 años ha liderado la categoría de jinetes de Del Mar. Hernández, ha obtenido por cuarta vez el campeonato seguido, siete de los ocho últimos desde el otoño de 2021. En cada uno de sus mítines victoriosos, existe un fin de semana específico donde asume el mando, obteniendo victorias en diversas competencias y haciendo que su ventaja sea insuperable.

Juan Hernández sólido campeón en California

Juan Hernández, quien ha ganado cinco carreras en una misma cartelera seis veces, además lo hizo dos veces en Golden Gate, tres veces en Santa Anita y una vez en Del Mar. Recientemente ganó seis carreras en una jornada igualando a los inmortales: Bill Shoemaker (1954); Laffit Pincay, Jr. (1976 y 1978); Rudy Rosales (1969), Rafael Bejarano (2014) y Flavien Prat (2022), concretó este fin de semana su cuarto título consecutivo en el mitin de otoño (Fall) en Del Mar.

El jockey Hernández, se convierte así en el tercer jinete en conquistar cuatro títulos consecutivos en Del Mar, como bien se indicó al inicio. Hernández, es sólo superado por Bill Shoemaker, que ganó seis consecutivos entre 1949 y 1954. Mientras que el peruano Rafael Bejarano, ganó cinco entre 2012 y 2016.

Hernández finalizó con 45 victorias, 22 segundos y 17 terceros, con una producción de $3.414.372 para sus conexiones. Como dato curioso, su escolta Antonio Freso ganó 37 carreras y obtuvo más segundos y terceros, que todos, con 47 y 31 respectivamente. El jinete mexicano ahora se preparará para el mini mitin de Santa Anita, que será el preludio de Del Mar, para finales de octubre cuando sirva de anfitrión para la Breeders’ Cup.