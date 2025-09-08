Diktatean se impone el Korea Cup (G1) y obtiene su cupo para la Breeders' Cup Dirt Mile

Suscríbete a nuestros canales

El ejemplar surcoreano Diktatean, con el número 7 en la gualdrapa, conquistó el Korea Cup (G1) el pasado domingo 7 de septiembre. La carrera, disputada en el hipódromo de Seúl (Seoul Racecourse Park) en Corea del Sur, se corrió sobre 1.800 metros en una pista de arena. Con su victoria, Diktatean demuestra ser uno de los mejores caballos de su generación en Asia.

Diktatean: Victoria Korea Cup pase Breeders’ Cup Dirt Mile

El sieteañero asiático fue conducido por el jockey Takayuki Yano y entrenado por Katsunori Arayama ganó su décima competencia en 30 presentaciones, por lo que completó el recorrido de los 1.800 metros en 1:50.8 en una pista considerada como húmeda.

En los 200 finales el conducido por el látigo Yano se vino en una atropellada bestial por la parte externa de la pista para perseguir a los punteros Ramjet (número 3) y Chacheng Glory (número 2). Justo en los 50 finales Diktatean alcanzó al puntero Chacheng Glory para cruzar al espejo en total demostración.

Con este triunfo de esta selectiva de grado, el maduro Diktaean obtuvo su cupo directo para ser el representante de Corea del Sur ante la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1), a celebrarse los días 31 de octubre y 1ro de noviembre en el Hipódromo Del Mar en California, EEUU. Por lo tanto, esta selectiva de Grado sirvió de clasificatoria y contemplada en el calendario de la Breeders Cup Challenge Series: Win & You're In.