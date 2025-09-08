Mira cómo le fue al potro que costó $1.150.000 en su debut en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del meeting en Del Mar se realizó este domingo 07 de septiembre con una programación de 11 competencias que incluyó dos pruebas selectivas: El Del Mar Futurity (G1) y Del Mar Juvenille Turf Stakes (G3).

Cherokee Nation: Potro Costoso Debut Del Mar Datos Hípicos

La sexta carrera se efectuó un Maiden Special Weight de 100 mil dólares, en distancia de 5 1/2 furlones (1.100 metros) como parte de la culminación del meeting en el óvalo situado en San Diego, California y contó con la nomina de 11 participantes para el lote de ejemplares de dos años.

Uno de los competidores que debutó en esta prueba fue Cherokee Nation (número 3), con la monta del jockey mexicano Juan Hernández y presentado por Bob Baffert para los colores del Sf Racin Llc Starlight Raci.

Hay que recordar que este hijo de Not This Time en Believe In Charlie por Indian Charlie fue comprado en las ventas selectas del Keeneland en el mes de septiembre de 2024 por un costo de $1.150.000.

Desde el momento de la partida el debutante dosañero se mantuvo de cuarto por dentro y cerca de los punteros hasta cruzar al espejo.

El ganador de este Maiden fue para el otro potro debutante de Baffert, Boyd (número 1) de punta punta conducido por Tyler Gaffalione cuyo tiempo fue para 1.02’’79 para el recorrido de los 1.100 metros y abonó un dividendo de $4,20. Curiosamente, este dosañero también fue el segundo potro más costoso del Fasig-Tipton Midlantic realizado en el mes de mayo del presente año en Saratoga, Nueva York por la suma cantidad de $1.050.000, al mismo tiempo es un hermano completo del ejemplar Tapit's Tale que cumple su campaña en el hipódromo venezolano La Rinconada.