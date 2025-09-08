Junior Alvarado con una conducción impresionante se adjudicó un Stakes valorado en $1.000.000

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se disputaron once carreras en el prestigioso hipódromo de Kentucky Downs, situado en Franklin, estado de Kentucky. La jornada contó con la realización del Untapable S., de $1.000.000. En esta competencia, el jinete venezolano Junior Alvarado destacó por su conducción estratégica y sólida sobre el ejemplar Quiet Street. Con una presentación impecable, Alvarado logró adjudicarse el primer lugar y los máximos honores en una de la carrera más importante del evento.

Junior Alvarado se llevó el Untapable Stakes valorado en $1.000.000

La décima carrera del programa estuvo dedicada al Untapable Stakes valorado en $1.000.000, donde Quiet Street desplegó una actuación sobresaliente con la conducción del jinete zuliano Junior Alvarado. Esta potra de dos años realizó una atropellada contundente en los últimos 200 metros, superando a los favoritos que buscaban la victoria. Al inicio de la carrera, Quiet Street se mantuvo detrás del grupo principal, que estaba integrado por doce competidoras.

Desde la partida, la prueba se caracterizó por una intensa lucha entre varias juveniles de dos años, quienes marcaron fracciones rápidas de 22 segundos y 45.1 segundos en los primeros segmentos. Aprovechando esta batalla, Alvarado movió a Quiet Street por las líneas externas para evitar el tráfico y posicionarlo de forma óptima. Al entrar en la recta final, el jinete venezolano colocó a su conucida en posición directa para atacar a sus rivales, alcanzándolos en los metros decisivos y cruzando la meta en un tiempo oficial de 74”4 segundos para 1.200 metros en pista de grama.

Quiet Street es una potra juvenil de dos años, producto de la yegua Serene y el padrillo Street Boss, con el linaje de Tapit. El ejemplar logró su segunda victoria en igual número de presentaciones. Entrenado por el reconocido William Mott, Quiet Street representó los colores del Godolphin, su criador y propietario. Este importante triunfo otorgó un pago de $6.64 a ganador en las apuestas, consolidando a esta potra y su jinete como figuras destacadas en el circuito de Kentucky Downs.