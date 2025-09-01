Junior Alvarado conquista el último Stakes de verano en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de once carreras culminó la temporada 86 de verano de Saratoga, que incluyó el Hopeful S. (G1) con un valor de $300.000 en distancia de 1.400 metros, donde el juvenil de dos años Ted Noffey, y el Saranac Stakes valorada en $135.000 en la cual el jinete venezolano Junior Alvarado se alzó con la victoria con el ejemplar Stars and Strides para el entrenador William Mott.

Junio Alvarado se alza con el Saranac S. de $135.000

La décima carrera de la jornada de este lunes en el hipódromo de Saratoga, fue reservada para el Saranac Stakes valorada en $135.000, en recorrido de 1.700 metros en pista de grama, donde se dieron cita siete juveniles de tres años, en la cual Stars and Strides logró el triunfo con el jockey criollo Junior Alvarado para el entrenador William Mott, en crono de 102” para la distancia en pista de grama.

Stars and Strides, salió en medio del pelotón controlado por su piloto, hasta espera la recta final, y por líneas internas tomar un pase de baranda y liquidar la carrera en sensacional demostración del hijo del triplecoronado American Pharoah, que consiguió su tercera victoria en su cuarta participación, con los colores del Pin Oak Stud LLC.

Además de esta victoria Junior Alvarado, consiguió otra victoria. Esta fue en la séptima de la cartelera en un Allowance de $110.000 con el ejemplar Cue The Duckboats, también para el entrenador William Mott. Esta prueba se corrió en distancia de 1.600 metros con registro de 98”1, en pista de arena.

Con estos triunfos Junior Alvarado, llega a 80 victorias en la temporada y 2.275 de por vida en Estados Unidos. Para esta semana Alvarado, estará el jueves y sábado en Kentucky Downs, para retornar el domingo a Nueva York, en el mitin fall de Belmont At The Big A.