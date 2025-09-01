Antiquarian gana la Copa de Oro del Jockey Club y se clasifica para la Breeders’ Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

En un final decepcionante, Antiquarian dio la sorpresa el domingo al ganar la Copa de Oro del Jockey Club, Grado 1, con premio de $1 millón, en Saratoga. La noticia más importante fue su compañero de cuadra, Mindframe, cuyo jinete, Irad Ortiz Jr., fue desmontado poco después del inicio de la carrera de 1 1/4 millas tras ser presionado por el exterior.

Antiquarian se clasifica para la Breeders’ Cup Classic

Con una carrera accidentada desde la partida, Contrary Thinking, el conejo de su compañero de cuadra entrenado por Chad Brown, Sierra Leona, y Phileas Fogg, tomó el ritmo con fracciones iniciales de 23:00, 46:96, 1:11:92 y 1:36:83. Mientras que Antiquarian, con el jinete John Velázquez, corrió en medio del pelotón antes de avanzar hacia la recta final.

Phileas Fogg, en relvo se pegó a la barandilla antes de que Antiquarian tomara el doble carril para alcanzarlo. Sierra Leona hizo su remontada clásica desde el último lugar, pero no pudo con Antiquarian, quien ganó por aproximadamente un cuerpo y medio con un tiempo final de 2:02.16. Pagó $28.00 a ganador, $8.30 placé y $4.50 a show.

Highland Falls, quien ganó esta carrera el año pasado, ascendió del cuarto al tercer lugar y White Abarrio ascendió del quinto al cuarto lugar. Luego que Philleas Fogg, que ocupó el tercer lugar, fue descalificado al último por ocasionar los tropiezos de la partida.

Antiquarian es un potro Preservationist de 4 años, propiedad de Centennial Farms, que destaca por su victoria en el Peter Pan (G2) del año pasado. Llegó tras quedar en segundo lugar, detrás de Mystik Dan en el Blame (G3) y de Phileas Fogg el 4 de julio en el Suburban (G2).

La victoria llegó con una plaza automática en la Breeders' Cup Classic el 1 de noviembre en Del Mar, una carrera ganada el año pasado por Sierra Leona y en 2023 por White Abarrio.