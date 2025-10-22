NFL: Bill Belichick es semifinalista al HOF en su primer año de elegibilidad

Suscríbete a nuestros canales

El comité de selección para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (PFHOF) dio a conocer este martes los entrenadores semifinalistas candidatos a ingresar al olimpo de los inmortales por la Clase de 2026. Entre ellos, destaca el seis veces campeón del Super Bowl, Bill Belichick.

Junto al histórico entrenador, también avanzaron dos veces ganadores del Super Bowl como Tom Coughlin, Mike Shanahan y George Seifert, además de otro ganador del título, Mike Holmgren.

Los otros entrenadores en carrera son Bill Arnsparger, Alex Gibbs, Chuck Knox, Buddy Parker, Dan Reeves, Marty Schottenheimer y Clark Shaughnessy.

Belichick, elegible en el primer año

Belichick está en su primer año de elegibilidad gracias a los cambios de reglas implementados el año pasado, que redujeron de cinco a solo una la temporada completa, la que los entrenadores deben estar fuera de la NFL para ser considerados al Salón de la Fama.

El head coach fue el artífice principal de la dinastía de los New England Patriots, guiando a la franquicia a seis títulos del Super Bowl y participando en otras tres finales de la NFL.

Sus 333 victorias en la temporada regular y los playoffs con New England y Cleveland lo ubican como el segundo entrenador con más triunfos en la historia, solo superado por las 347 de Don Shula.

Además de su récord como entrenador en jefe, fue uno de los mejores asistentes defensivos del juego antes de asumir el control de Nueva Inglaterra, ganando dos Super Bowls más como coordinador defensivo de los New York Giants.

El mandato de Belichick en Nueva Inglaterra terminó después de la temporada 2023. Actualmente, es el entrenador principal de los North Carolina Tar Heels en la NCAA, un hecho que le permite ser elegible para el PFHOF, ya que la regla solo exige estar fuera de la NFL.

El proceso de selección

Un comité de élite reducirá el número de semifinalistas a nueve el próximo mes y, finalmente, a un solo finalista en la categoría de entrenador. Es importante recordar que Holmgren se ganó ese puesto el año pasado, pero se quedó corto en la votación final.

El finalista entrenador se agrupará en la votación final con un candidato en la categoría de colaborador y tres candidatos de último año (Senior). Entre uno y tres de esos cinco finalistas ingresarán al Salón de la Fama si obtienen al menos el 80% de los votos del comité completo.