MLB: Cal Raleigh con récord histórico en postemporada que sabe a poco

Cal Raleigh es una de las importantes historias de la temporada de Grandes Ligas. El catcher de Marineros de Seattle se mostró sólido durante la temporada y postemporada, donde logró un con récord; sin embargo, no logró alcanzar el premio más importante del 2005.

Raleigh durante la temporada regular conectó un total de 60 cuadrangulares para Marineros. Una marca sobrenatural para un catcher en la historia de Las Mayores; pero, también logró batear 5 jonrones en la postemporada, siendo uno de los grandes protagonistas de octubre.

En ese contexto, Cal alcanzó los 65 vuelacercas entre temporada regular y postemporada, siendo la mayor cantidad en la historia de Liga Americana. El catcher superó a Aaron Judge que tenía el récord con 64 HR en la campaña 2022 para los Yankees de Nueva York.

Peloteros con más jonrones entre temporada regular + postemporada en la historia de MLB

Cal Raleigh se une a varios peloteros de un nivel superlativo cuando de cuadrangulares se trata. De hecho, en la lista, está Aaron Judge, que es símbolo de poder y consistencia de jonrones en Grandes Ligas; pero también está Roger Maris y Ken Griffey Jr que de jonrones sabe bastante.

Top 10 peloteros con más HR entre temporada regular + postemporada

Cal Raleigh - Marineros - 2025: 65 HR Aaron Judge - Yankees - 2022: 64 HR Roger Maris - Yankees - 1961: 62 HR Aaron Judge - Yankees - 2024: 61 HR Babe Ruth - Yankees - 1927: 60 HR Babe Ruth - Yankees - 1921: 59 HR Ken Griffey Jr - Marineros - 1997: 58 HR Jimmie Foxx - Atléticos - 1932: 58 HR Hank Greenberg - Tigres - 1938: 58 HR Babe Ruth - Yankees - 1928: 57 HR

Números de Cal Raleigh en la temporada 2025

Cal Raleigh tuvo una temporada 2025 de autentico MVP de Liga Americana. De hecho, está en una pelea intensa contra Aaron Judge que demostró que es el prototipo perfecto de MVP en Grandes Ligas. A pesar de eso, el catcher de Marineros de Seattle desarrolló un año sólido.

Números de Raleigh en 2025:

- Temporada regular: 159 juegos, 596 turnos, 110 anotadas, 147 hits, 24 dobles, 60 jonrones, 125 impulsadas, 97 boletos, 188 ponches, 14 bases robadas, .247 promedio, .439 OBP, .589 SLG, .948 OPS

- Postemporada: 12 juegos, 46 turnos, 8 anotadas, 14 hits, 2 dobles, 5 jonrones, 8 impulsadas, 8 boletos, 17 ponches, .304 promedio, .407 OBP, .674 SLG, 1.081 OPS