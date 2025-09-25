Aaron Judge alcanza los 50 jonrones en 2025 y empata récord histórico de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Por tercera vez en la historia de las Grandes Ligas, cuatro peloteros han logrado conectar 50 o más cuadrangulares en una misma campaña. En la temporada 2025, Cal Raleigh (58), Kyle Schwarber (55), Shohei Ohtani (53) y Aaron Judge (50) se han unido a un club exclusivo que solo había visto este fenómeno en 1998 y 2001.

Aaron Judge iguala marca legendaria

Con un jonrón de tres carreras ante los Medias Blancas de Chicago, Aaron Judge llegó a los 50 vuelacercas en la temporada, alcanzando por cuarta vez en su carrera esa cifra mágica. El toletero de los Yankees se une a Babe Ruth, Mark McGwire y Sammy Sosa como los únicos jugadores en la historia de MLB con cuatro campañas de 50 o más jonrones. Judge lo logró en 2017 (52), 2022 (62), 2024 (58) y ahora en 2025 (50).

Temporadas consecutivas de poder

Tanto Shohei Ohtani como Aaron Judge han conectado 50 o más jonrones en dos temporadas consecutivas (2024 y 2025), una hazaña que solo habían logrado Alex Rodriguez, Sammy Sosa, Ken Griffey Jr., Mark McGwire y Babe Ruth. Este logro no solo destaca la consistencia de ambos jugadores, sino también su capacidad para mantenerse en la élite ofensiva año tras año.

Un selecto grupo de bombarderos históricos

La lista de jugadores con cuatro temporadas de 50+ jonrones es corta pero ilustre. Babe Ruth lo hizo entre 1920 y 1928, McGwire entre 1996 y 1999, Sosa entre 1998 y 2001, y ahora Aaron Judge entre 2017 y 2025.