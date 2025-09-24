MLB: ¿Qué necesitan los Yankees para arrebatarles la División a Toronto? (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está a punto de cerrar su telón, y la División Este de la Liga Americana vive una definición electrizante entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. Con apenas un juego de diferencia, ambos equipos se juegan el campeonato divisional en los últimos cinco compromisos.

La recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas está al rojo vivo. Los Azulejos de Toronto lideran actualmente la División Este de la Liga Americana con 90 victorias, mientras que los Yankees de Nueva York les pisan los talones con 89 triunfos. La diferencia es mínima, y el margen de error se reduce a cero para ambos equipos.

El camino de los Yankees hacia el título divisional

Para que los Yankees se coronen campeones divisionales, necesitan cerrar sus próximos cinco juegos con una marca de 4-1. Esto les permitiría alcanzar las 93 victorias. Pero no basta con eso: también necesitan que los Azulejos terminen con un récord de 2-3 en sus siguientes cinco encuentros, lo que dejaría a Toronto con 92 triunfos.

Toronto depende de sí mismo para mantener la cima

Con una ventaja de una victoria, los Azulejos tienen el control de su destino. Si logran al menos tres triunfos en sus próximos cinco juegos, obligarían a los Yankees a ganar todos sus partidos para igualarlos. Un récord de 3-2 para Toronto y 4-1 para Nueva York dejaría a ambos empatados con 93 victorias, lo que podría llevar a definir el liderato en los enfrentamientos directos entre ambos.

Ambos equipos enfrentan rivales de media tabla en sus últimos compromisos, lo que aumenta la expectativa de una definición cerrada.