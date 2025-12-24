¡Apúrate a comprar! Horarios de Walmart para Nochebuena y Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es 24 de diciembre, y si aún tienes compras de último momento para la cena de Navidad, es fundamental que tomes en cuenta que las cadenas de autoservicio operarán con horarios especiales. Aquí te detallo la información clave para que no te quedes frente a la persiana cerrada:

Horarios de cierre para hoy, 24 de diciembre

Para este miércoles de Nochebuena, Walmart y sus formatos hermanos han ajustado su jornada para permitir que sus colaboradores celebren con sus familias. Los horarios previstos son los siguientes:

Walmart Supercenter y Walmart Express: La mayoría de las sucursales cerrarán sus puertas a las 20:00 horas (8:00 PM) .

Bodega Aurrera: Al igual que el formato principal, se espera que el cierre sea a las 20:00 horas .

Sam’s Club: El club de precios suele concluir actividades un poco antes o a la misma hora, generalmente a las 20:00 horas.

Recomendaciones para tus compras de pánico

Anticípate: Las últimas horas de la tarde suelen ser las más caóticas en cajas y estacionamientos. Si puedes ir antes de las 15:00 horas, tu experiencia será mucho más ágil. Verifica tu zona: Aunque el cierre general es a las 20:00 horas, algunas tiendas en zonas de alta afluencia o con horarios extendidos podrían variar ligeramente. Puedes consultar la ubicación específica en la app o sitio web oficial de Walmart México.

¿Walmart estará abierto en Navidad?

La cadena minorista Walmart siempre ha sido clave para compras de último momento para los estadounidense, pero las cosas cambiaron para este año, ya que para el día de Navidad ninguna de las tiendas estará abierta. Es un plan de la tienda para ofrecerles descanso a sus trabajadores en esta fecha tan especial.