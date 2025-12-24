LVBP: Leones del Caracas podrían ir con estos abridores vs Cardenales y Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Solo un auténtico milagro permitirá la llegada de los Leones del Caracas a la primera instancia de postemporada LVBP, el play in; todavía más improbable es que se inscriba en el round robin. Son demasiadas las cosas que se tienen que concretar, que incluyen además, caídas al hilo tanto para Tiburones de La Guaira como para Tigres de Aragua.

Como sea, los melenudos deben enfocarse en sus dos siguientes compromisos, pautados ante Cardenales de Lara y precisamente los del cardumen.

En primera instancia, el duelo ante los pájaros rojos luce como el más difícil si tomamos como referencia la serie particular, que los capitalinos ya perdieron 2-5. Apenas un poco menos difícil se proyecta el encuentro con Tiburones, que dominan el careo 4-3.

Leones del Caracas por lo imposible

A la fecha, Leones aún no informa sus posibles lanzadores abridores para ese par de jornadas, pero si se mantiene el orden de la rotación podrían ser Wilmer Font y Jesús Vargas. Eso suponiendo que para el último juego prosiga la vida artificial que tienen ahora, porque si van en condición de eliminado, la partida podría ser asignada a cualquier otro, incluso un opener.

Asimismo, si el Caracas mantiene opciones en ese partido 56, pautado para el sábado 27, el hombre convocado tal vez sea José Marco Torres, por mucho el más consistente brazo de inicio del equipo en toda la campaña y que para esa fecha, tendría los correspondientes cuatro días de descanso, tras su apertura previa el lunes ante Bravos de Margarita.

Mikell Manzano no es de extrañar que ante cualquier contingencia de sus compañeros, se adelantado en su turno.

Por otra parte, de darse una baja con cualquiera de los cuatro nombres citados, quedaría ver si a Erick Leal le dan oportunidad de volver róster donde se mantienen algunos lanzadores con experiencia (amplia o corta) en funciones de inicio, como Henderson Álvarez, Yoimer Camacho, Eduardo Figueroa o Luis Palacios.

No decimos que José Alguacil los empleará, pero dada el contexto extremo del equipo, sin olvidar algunas decisiones inverosímiles, a algunos de ellos se les podría ver en esas funciones. Luce como la posibilidad más remota.