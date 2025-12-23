Navidad 2025: Así celebran los famosos estos días especiales

Suscríbete a nuestros canales

Con el ambiente navideño en su punto máximo y las redes sociales encendidas con luces, decoraciones y buenos deseos, las celebridades alrededor del mundo han revelado cómo planean celebrar la Navidad 2025, en eventos que van desde reuniones familiares íntimas hasta extravagancias fiestas.

Aquí te contamos todos los detalles picantes, auténticos y llenos de estilo sobre estas figuras del espectáculo que están dando de qué hablar en la temporada festiva.

Duques de Sussex celebran la Navidad 2025

La pareja de la realeza moderna, príncipe Harry y Meghan Markle, inició la temporada compartiendo su tarjeta navideña oficial, llena de imágenes de sus viajes más recientes.

El mensaje de la familia real británica fue acompañado por buenos deseos para 2026, demostrando que incluso lejos del trono, saben cómo hacer sentir la magia y la sofisticación de la época.

Brad Pitt: Navidad en solitario

Uno de los nombres que más ha sorprendido este año es el de Brad Pitt, quien según fuentes cercanas reseñadas por People, pasará la Navidad en soledad, apartado de sus hijos.

La estrella de Hollywood, conocido por su talento y su vida sentimental altamente mediática, extraña profundamente a su familia, lo que lo llevará a una Navidad introspectiva en la que reflexionará sobre los vínculos familiares que más extraña.

Luis Miguel: Descanso y romance navideño

El Sol de México ha tenido un 2025 lleno de éxitos, con giras internacionales y recaudaciones millonarias, cerrando con un concierto memorable en Buenos Aires.

Ahora, Luis Miguel se prepara para descansar en Navidad junto a su novia Paloma Cuevas, en lo que muchos consideran un merecido respiro tras un año de intenso trabajo artístico.

Marc Anthony: Tradición navideña en la Gran Manzana

Marc Anthony también se encuentra celebrando con estilo. Junto a su pareja Nadia Ferreira llevó a su hijo menor a conocer al Times Square, una escena que recuerda a las películas clásicas de Navidad.

La pareja compartió imágenes de su elegante árbol decorado con lazos dorados, cristales y luces que simbolizan el espíritu festivo neoyorquino.

Las Kardashians desbordan glamour

En una onda minimalista pero igualmente llamativa, Kourtney Kardashian optó por iluminar su mansión solo con luces blancas en su gran árbol navideño, mientras que su hermana Khloé Kardashian eligió una decoración simplificada con un solo árbol y luces sutiles.

Esta tendencia minimalista contrasta con las decoraciones extravagantes que suelen asociarse con el clan familiar.

Este año, la Navidad de las celebridades no se limita a fotos bajo árboles gigantes o cenas glamorosas. Las celebraciones incluyen mensajes personales, reflexiones sobre la familia, confesiones íntimas y decoraciones que van desde lo clásico hasta lo minimalista o extravagante.