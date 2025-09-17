Farándula

Nadia Ferreira muestra su amor por Marc Anthony en su cumpleaños

Varias celebridades felicitaron al salsero en su día a través de redes sociales 

Por Kleimar Reina
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 11:30 pm
Nadia Ferreira muestra su amor por Marc Anthony en su cumpleaños
Nadia Ferreira y Marc Anthony / Cortesía
El cantante Marc Anthony arribó a sus 57 años este 16 de septiembre. Su esposa, Nadia Ferreira compartió un hermoso mensaje para él en sus redes sociales mostrando todo su amor.

Ha sido un día lleno de emociones y felicitaciones para el salsero, a quien le llovieron comentarios de cariño por parte de varias celebridades en plataformas digitales. Uno de los más llamativos fue el de la exreina de belleza y madre de su hijo Marquito.

Nadia Ferreira no dejó pasar el momento para dedicarle unas palabras de amor. "Happy birthday al padre de mi hij,  mi amor por ti crece cada día más!! Te amamos", destacó en el post.

Fotos entrañables 

En el post, las postales hablaron por sí solas. Momentos entrañables dentro de la relación fueron exhibidos ante el mundo, además de presumir a su pequeño hijo.

Un viaje en yate, Jet privado y un vehículo exclusivo, fueron algunas de las fotos que mostró. En una en particular, sellaron su querer con un beso.

Celebridades felicitan a Marc Anthony 

Los 57 de Marc Anthony ha sido celebrado para distintas figuras públicas internacionales, quienes conservan una relación cercana con el cantante, entre ellos destacan:

  • Tommy Mottola
  • Enrique Santos
  • David y Victoria Beckham 
  • Gente de Zona 
  • San Luis

