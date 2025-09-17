Nadia Ferreira muestra su amor por Marc Anthony en su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Marc Anthony arribó a sus 57 años este 16 de septiembre. Su esposa, Nadia Ferreira compartió un hermoso mensaje para él en sus redes sociales mostrando todo su amor.

Ha sido un día lleno de emociones y felicitaciones para el salsero, a quien le llovieron comentarios de cariño por parte de varias celebridades en plataformas digitales. Uno de los más llamativos fue el de la exreina de belleza y madre de su hijo Marquito.

Nadia Ferreira no dejó pasar el momento para dedicarle unas palabras de amor. "Happy birthday al padre de mi hij, mi amor por ti crece cada día más!! Te amamos", destacó en el post.

Fotos entrañables

En el post, las postales hablaron por sí solas. Momentos entrañables dentro de la relación fueron exhibidos ante el mundo, además de presumir a su pequeño hijo.

Un viaje en yate, Jet privado y un vehículo exclusivo, fueron algunas de las fotos que mostró. En una en particular, sellaron su querer con un beso.

Celebridades felicitan a Marc Anthony

Los 57 de Marc Anthony ha sido celebrado para distintas figuras públicas internacionales, quienes conservan una relación cercana con el cantante, entre ellos destacan: