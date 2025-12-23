Faltan 13: Wilfred Vásquez celebra en Parx Racing y acecha la barrera de los 100 lauros

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Parx Racing, en el estado de Filadelfia, celebra una nueva jornada de competencias la tarde de este martes 23 de diciembre, la cual cuenta con la participación del jinete venezolano Wilfred Vásquez. El criollo se apuntó una victoria que lo acerca a una marca significativa en su trayectoria en Estados Unidos.

La jornada hípica en Parx Racing contempla un total de 10 interesantes competencias que se desarrollan desde el mediodía (hora local). En la segunda prueba de la tarde se disputó un Claiming para yeguas de tres años y mayores, carrera pautada en 1.200 metros sobre la arena.

Victoria cómoda con Little Cocoa Bean: Jinete Venezolano Park Racing

La victoria en esta competencia la obtuvo la yegua Little Cocoa Bean, entrenada por John C. Servis. La conducción triunfal quedó en manos del jockey venezolano Wilfred Vásquez, quien logró que el ejemplar generara dividendos a ganador de $3.00, $2.20 a place y $2.10 a show.

Desde el inicio de la carrera, Vásquez salió veloz con su conducida. La zaino de tres años no permitió que nadie la incomodara y estableció parciales sólidos: 22.16 para los 400 metros y 46.00 para los 800 metros. Mantuvo el ritmo, pasó los 1.000 metros en 59.11 y cerró el recorrido de 1.200 metros en un tiempo final de 1:13.31.

Little Cocoa Bean ganó con una ventaja superior a los tres cuerpos, y deja en el segundo lugar a Hala Blue (12) y en la tercera posición a Champagne Mischief (6). Fifty Nine Fifty (4) ocupó el cuarto puesto y Browneyedvalentine (1) cerró la pizarra.

La ganadora es un producto del semental Poseidon’s Warrior en Darn Wild (Wild Event), propiedad del Stud Joseph Viviani Jr. Con este resultado, consigue su segundo triunfo luego de 12 presentaciones y sus ganancias superan con facilidad los $50 mil dólares.

El venezolano se acerca a las 100 victorias: Estados Unidos

Para Wilfred Vásquez, esta victoria representa su triunfo número 13 en lo que va del año 2025. Además, eleva su cuenta a 87 triunfos de por vida en Estados Unidos, lo que lo coloca a solo trece lauros de alcanzar las 100 victorias. Este importante registro lo conseguiría en apenas cuatro temporadas de actividad en el turf estadounidense.