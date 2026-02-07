¡Final picante! México Rojo sella su pase a la instancia decisiva tras superar a Santurce

Suscríbete a nuestros canales

La Serie del Caribe 2026 contará con un final inédita, motivado a que los Charros de Jalisco (México Rojo) sellaron su pase a la instancia decisiva y por primera vez en la historia de este evento se medirán dos novenas del mismo país en el juego que definirá al campeón.

La novena local le ganó el duelo de "toma y dame" a los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) este viernes, con un marcador final de 8 carreras por 6, aprovechando el "séptimo de la suerte", para ir en busca de su segundo trofeo esta temporada, luego de ser monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico.

Resumen:

Los boricuas picaron adelante con un cuadrangular solitario de su tercer bateador, Morales, en el primer capítulo. No obstante, inmediatamente los aztecas igualaron las acciones, para luego tomar la delantera fabricando dos más en el segundo tramo.

Cancel puso las cosas por la mínima en la alta del tercero con otro jonrón para Cangrejeros, pero la respuesta volvió a ser inmediata por los locales, anotando dos más con un bambinazo de Madris, para ponerse adelante por tres (5-2).

Sin embargo, Puerto Rico no se rindió y jugando "Caribe", logró sumar dos en el siguiente inning y dos más en el quinto, para voltear la pizarra (6-5). Así se mantuvo el score hasta el séptimo, cuando los mexicanos pusieron cifras definitivas a este emocionante desafío con un rally de tres rayitas.

Final de mexicanos:

A primera hora, Tomateros de Culiacán (México Verde) superó a Leones del Escogido (República Dominicana), lo que quiere decir que la gran final de la Serie del Caribe 2026 será los dos representantes del país anfitrión, México.

Ese duelo podrás disfrutarlo a partir de la 7:00 pm (hora mexicana) y 9:00pm (hora venezolana).