Astros de Houston se mantienen como contendientes, pero con un enfoque más cauto para 2026. Tras dos temporadas pagando impuesto de lujo, la gerencia busca evitar un tercer año consecutivo. La estrategia apunta a competir en Grandes Ligas sin comprometer la estabilidad financiera a largo plazo.

El equipo texano entiende el tamaño de su mercado y el valor de haber sostenido nóminas altas. Sin embargo, la prioridad ahora es ajustar gastos y apostar por un núcleo competitivo sin excesos. Mantenerse en la pelea de la División Oeste de Liga Americana sin sobrepasar el CBT.

El impuesto de lujo en MLB, oficialmente llamado Competitive Balance Tax (CBT), es un mecanismo que penaliza a los equipos cuya nómina supera un umbral fijado en el convenio colectivo. No es un tope salarial, pero funciona como un freno económico progresivo para equilibrar la competitividad.

Equipos con más gastos de impuesto de lujo en Grandes Ligas

Astros de Houston y Rangers de Texas fueron reconocidos por su inversión reciente, pero ambos buscan frenar el gasto en 2026. Ambos confía en que su base de talento y desarrollo interno le permita seguir compitiendo. El reto será equilibrar ambición deportiva y prudencia económica.

Otros equipos como Dodgers, Mets, Yankees y Phillies han sobrepasado el impuesto de lujo en las últimas dos temporadas. Situaciones que si bien los ayudó a competir al más alto nivel (Dos equipos en Serie Mundial) también reflejan el gasto excesivo y la planificación de cada club.

Dodgers de Los Ángeles han ganado dos títulos y buscan el tricampeonato. Han diferido pagos, sobrepasado el impuesto de lujo y han conseguido acuerdos impresionantes con peloteros internacionales. Esto será una maravilla mientras el equipo gane, de lo contrario se empezarán a ver números rojos.