MLB: Astros de Houston evalúan a venezolano para liderar su rotación en 2026

La salida de Framber Valdez parece inminente tras recibir la oferta calificada de los Astros de Houston. El equipo necesita un nuevo brazo zurdo para encabezar la rotación en 2026, y entre las opciones disponibles, hay un venezolano con perfil ideal para asumir ese rol desde el Día Inaugural.

Ranger Suárez acaba de completar su segunda temporada consecutiva con récord ganador y efectividad por debajo de 3.50. Es una de las opciones que maneja Astros para liderar al equipo desde 2026. La gerencia va por un lanzador y tienen al venezolano como la opción #1 de la agencia libre.

Sin embargo, el equipo de Houston cuenta con más opciones si lo del venezolano no llega a buen puerto: Dylan Cease, Michael King, Zach Eflin, Zac Gallen, Lucas Giolito y Merrill Kelly; son el resto de peloteros que tienen posibilidades de vestir de Astro en la campaña 2026 de Las Mayores.

¿Por qué Ranger Suárez debe ser el as de rotación de Astros de Houston en 2026?

Ranger Suárez combina tres atributos que Astros de Houston necesitan: control, durabilidad y experiencia en postemporada. Su efectividad de 3.59 en cuatro campañas completas como abridor lo posiciona como un candidato natural para liderar la rotación desde el Openning Day 2026.

En 2024 fue convocado al Juego de Estrellas y en 2025 abrió con marca de 7-3 y EFE de 2.15 en la primera mitad. Aunque bajó el ritmo tras el receso, su consistencia lo mantiene entre los zurdos más confiables del mercado. Astros necesita justamente eso, estabilidad.

Suárez también ofrece valor institucional: es venezolano, jugando en una ciudad llena de compatriotas como Houston; con una edad óptima (30 años) para afrontar el reto más importante de su carrera. En una rotación junto a Hunter Brown, sería una apuesta funcional.