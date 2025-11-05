MLB: Ranger Suárez proyecta el contrato más alto para un venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez es uno de los peloteros venezolanos que mejor nivel mostró a lo largo del 2025 en Grandes Ligas. El lanzador estuvo con Phillies de Philadelphia, registrando buenos números con actuaciones soberbias; ahora en plena agencia libre 2026 tiene la oportunidad de hacer historia.

Suárez entra en una etapa clave de su carrera. A los 29 años con más de seis temporadas en Las Mayores y bajo la representación de Scott Boras, el zurdo se perfila como uno de los abridores más cotizados en la agencia libre 2026; con un valor histórico para Venezuela.

La proyección de Spotrac para Ranger es de 161 millones de dólares por seis temporadas, con promedio de 26.9 millones. Esto lo convertiría en el venezolano mejor pagado en la historia de la agencia libre, superando a Willson Contreras y Eduardo Rodríguez.

Venezolanos con las firmas más caras de la agencia libre de Grandes Ligas

Ranger Suárez puede ser el venezolano con la firma más cara en la historia de la agencia libre. Aunque claro está, primero debe llegar a un acuerdo con alguno de los 30 equipos de Grandes Ligas. Esto lo colocaría en el top de un ranking muy especial para Venezuela.

Top 5 venezolanos con las firmas más caras de la agencia libre:

Anthony Santander - Azulejos de Toronto (2025): 92.5 millones de dólares por 5 años Willson Contreras - Cardenales de San Luis (2022): 87.5 millones de dólares por 5 años Eduardo Rodríguez - Diamondbacks de Arizona (2023): 80 millones de dólares por 4 años Eduardo Rodríguez - Tigres de Detroit (2021): 77 millones de dólares por 5 años Magglio Ordoñez - Tigres de Detroit (2005): 75 millones de dólares por 5 años Avisail García - Marlins de Miami (2017): 53 millones de dólares por 5 años

Ranger Suárez casi duplicaría al resto de sus compatriotas, con un valor de mercado impresionante. Esto será un antes y un después para la agencia libre de los venezolanos; que apostarán más por participar en ella con el objetivo de alcanzar acuerdos lucrativos para sus carreras.

¿Qué equipo están interesados en Ranger Suárez para la agencia libre 2026?

Tres equipos tienen interés muy alto en Ranger Suárez para la agencia libre 2026: Tigres, Mets y Azulejos. Todos buscan reforzar su rotación con un abridor confiable y con proyección. Detroit incluso considera mover a Tarik Skubal, mientras Toronto quiere rejuvenecer la rotación.