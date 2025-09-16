Ranger Suárez iguala increíble marca de ponches con Philadelphia Phillies

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez volvió a cumplir en su más reciente salida frente a Los Angeles Dodgers, en la jornada de este lunes 15 de septiembre. Aunque no se llevó la victoria, el serpentinero fue clave para que los Phillies de Philadelphia vencieron en entradas extras y aseguraran el banderín en la División Este de la Liga Nacional.

El nativo de Pie de Cuesta continúa en su mejor versión en el morrito y se mantiene entre los lanzadores más determinantes en la rotación de los Filis. El zurdo destacó con una presentación notable de seis innings completos, donde apenas toleró tres carreras, siete hits, dos boletos y recetó cinco ponches.

Pese a que salió perdiendo el partido, el venezolano mantuvo a raya a la alineación de la franquicia angelina para que la toletería de Philadelphia le diera vuelta al marcador en los capítulos finales. Además de eso, Ranger Suárez terminó siendo importante para que su equipo conquistarán el campeonato divisional en la Liga Nacional, algo que no lograban desde 2008 cuando precisamente ganaron su último título de Serie Mundial.

Ranger Suárez iguala tope en su carrera en MLB

Aunque comenzó un mes después la presente temporada de Las Mayores, el criollo está sellando su mejor participación en MLB, afianzándose como un inamovible en la rotación de Rod Thomson. Una muestra de ellos se puede evidenciar en sus salidas más recientes, donde ha acumulado tres aperturas de al menos 10 abanicados, tomando en cuenta que en colecciona cinco presentaciones de ese tipa en su trayectoria.

En su labor contra Los Angeles Dodgers, el zurdo ponchó a cinco bateadores para llegar a un total de 145 en 2025, siendo esa cantidad su tope en una sola temporada de Grandes Ligas, logrando el mismo número en la pasada edición. Suárez le restan por los dos aperturas antes de que termine la ronda regular, por lo que alcanzará nueva marca de chocolates apenas ponche a su primer rival.

Además de su próximo registro de abanicados, el estelar de los Filis está a una victoria de alcanzar nuevo tope de juegos ganados en la vigente campaña. El serpentinero posee foja de 12-6, WHIP de 1.17, 145 ponches y una efectividad de 2.84 en 149.0 innings lanzados.