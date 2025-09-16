Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 16 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Un venezolano destaca entre los abridores estelares para la jornada de este martes por la noche en las Grandes Ligas. Los Cascabeles de Arizona buscará consolidar un buen comienzo de semana en la recta final de la ronda regular con Eduardo Rodríguez como protagonista.

El zurdo será el encargado de subirse en el montículo por la franquicia del desierto, que enfrentan por segunda vez a los Gigantes de San Francisco, en un duelo con muchas aspiraciones de tercer comodín en la Liga Nacional.

Ya alejados de la cima de la División Oeste del viejo circuito, estos equipos se mantienen con esperanzas de decir presente en la Postemporada con uno de los puestos de comodines. El lanzador venezolano buscará imponer respeto desde el Chase Field, donde estará en busca de su cuarto victoria consecutiva y la tercera en el último mes de la vigente campaña de Las Mayores.

Eduardo Rodríguez vs San Francisco Giants

El nativo de Valencia viene de dominar precisamente al equipo de la Bahía gracias a una presentación impecable de seis entradas completas, dos hits, no permitió carreras, par de boletos y seis ponches propinados. Ese desempeño consolidó su mejor versión en la vigente temporada con récord de tres juegos ganados (3-0), 10 imparables, una carreras, 14 abanicados y una efectividad casi inmaculada de 0.49 en 18.1 capítulos lanzados.

'E-ROD' estará en busca de su cuarta conquista frente a los Gigantes de San Francisco y la segunda de forma consecutiva. De por vida ante la mencionada organización, el serpentinero luce marca de dos triunfos y un revés, 28 ponches, 10 pasaportes y una efectividad de 4.29 en 21.0 entradas laboradas.

Además de eso, Eduardo Rodríguez tendrá la oportunidad de poner su registro favorable en la presente temporada, ya que acumula foja nivelada de ocho victorias y ocho caídas después de 26 aperturas en la actual edición de MLB.