Elly De La Cruz vive racha para el olvido con Rojos de Cincinnati (+dato)

Pese a vivir un mes poco productivo con el madero, Elly De La Cruz ha sabido responder y mantener la consistencia ofensiva desde que inició la campaña 2025 de Grandes Ligas.

De hecho, el campocorto dominicano lidera el departamento de promedio de Rojos de Cincinnati, igualando en average con el outfielder Gavin Lux (.263), pero en mayor número de juegos.

Una mejor versión

Este año, De La Cruz ha demostrado que tiene cada vez más herramientas para embasarse, exhibiendo una madurez mayor sobre la caja de bateo.

Durante el 2024, el oriundo de Sabana Grande de Boya fue abanicado en 218 oportunidades (que supone la segunda cantidad más alta de la historia en una temporada). Sin embargo, este 2025 acumula 168 ponches en 150 jornadas disputadas.

Asimismo, su actual promedio representa el más alto de su joven carrera, luego de ostentar average de .259 en 160 compromisos jugados la pasada campaña.

Racha negativa

Aún así, parece que no todo puede cambiar para mejor. Esto se debe a que, De La Cruz, ha mostrado mayor constancia con el madero a la hora de embasarse, pero su poder ha disminuido en el proceso.

La pasada zafra, conectó 25 cuadrangulares, por ejemplo; mientras que este año acumula 19 a falta de 15 compromisos para culminar la temporada regular. Sumado a esto, el antillano posee una racha de 40 encuentros y 313 apariciones en el plato sin conectar un jonrón.

Es decir, desde el 31 de julio en la derrota 12-11 de los suyos ante Bravos de Atlanta, no ha sacado una bola del parque.