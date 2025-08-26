¡Bate dormido! Elly De La Cruz sufre increíble slump con Cincinnati Reds

Suscríbete a nuestros canales

Después de que Ronald Acuña Jr. se convirtiera en el primer 40-70 en la historia de las Grandes Ligas, Elly De La Cruz era el hombre que estaba llamado a repetir con la impresionante marca. Sin embargo, el dominicano se ha quedado corto tanto en jonrones como en bases robadas en 2025.

El campocorto de los Rojos de Cincinnati falló en cuatro apariciones al plato en la jornada de este lunes por la noche. Aunque se ha mantenido conectando imparables, la figura de los Reds atraviesa por una larga racha de turnos al bate sin conectar cuadrangular en la campaña.

De La Cruz no dispara bambinazo desde 1 de agosto cuando la desapareció ante Atlanta Braves. Desde ese entonces, el torpedero cuenta con 96 turnos ofensivos sin jonrón, que también se reflejan en 22 partidos disputados sin cañonazo de cuatro esquinas.

Elly De La Cruz se olvidó de los jonrones

Esta sequía de jonrones contrasta con el poder que suele mostrar el joven dominicano, quien ha sido conocido por su capacidad para cambiar el juego con un solo swing. Aunque ha mantenido otras facetas de su ofensiva activas, como la velocidad en las bases y su habilidad para embasarse, la falta de batazos largos ha comenzado a llamar la atención en esta recta final de la temporada.

Este bajón de cuadrangulares tiene al dominicano con apenas 19 vuelacercas y 31 bases robadas a un mes de que finalice la ronda regular. Estos registros destacan muy por debajo de los 25 jonrones y 67 estafadas en la pasada campaña. Pese a lo baja en ambos apartados, el quisqueyano se ha mantenido produciendo en la actual edición de MLB con promedio al bate .273, 140 hits, 77 impulsadas, 90 anotadas y .799 en 132 juegos.